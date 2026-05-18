タレントでグラドルの風吹ケイ（27）が18日までにインスタグラムを更新。「SUMMER STYLE AWARD」の湘南大会の部門で優勝したことを報告した。

同大会は、俳優金子賢がプロデュースする、「その夏が一番似合う男性・女性を決める大会」で、身長別などでそのスタイルを競う。17日に、横須賀市内で「ROOKIE CHALLENGE CUP湘南予選」が開催されたが、風吹は「SSA glamorous部門優勝しました！！！」と報告した。

鍛え上げた体をビキニに包んだ大会でのショットとともに「ファンの皆様のおかげで推し選手賞もいただきました たくさんの投票ありがとうございました！！」とファンに感謝。さらに「美バスト賞もいただきました！！！！！ もっと魅力的になっちゃう 自己満で出ること決めたけど本当にたくさんの方に応援いただいて、みんなでとった一位です。本当に本当にありがとうございました！！！」とつづった。

ファンからは「努力が報われてほんとによかった」「美しくて、きれいで惚れちゃいます」「茶髪も相待って凄いカッコいいです！」「いちばん美しい！」「茶髪も相まってすごいカッコいいです！」といったコメントが寄せられた。

キャビンアテンダント（CA）の経験を持つ風吹は、スリーサイズB105−W63−H95センチのJカップボディーを武器にグラビアで活躍。22年に佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」内の「ミス呂布カルマオーディション」の出演を機にブレーク。同番組から誕生したアイドルユニット「DRAW♡ME」の一員としても活動中。