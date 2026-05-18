160.66　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.24　エンベロープ1%上限（10日間）
158.97　現値
158.92　一目均衡表・雲（上限）
158.27　21日移動平均
157.88　一目均衡表・基準線
157.66　10日移動平均
157.47　100日移動平均
157.01　一目均衡表・転換線
156.37　一目均衡表・雲（下限）
156.09　エンベロープ1%下限（10日間）
155.88　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.63　200日移動平均

一目均衡表雲を上回るなど、ドル高が優勢。159円台に目立ったポイントがなく、ボリンジャーバンド2シグマ上限は160.66円となっている。