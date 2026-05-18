テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限 160.66円とやや離れる テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限 160.66円とやや離れる

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160.66 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.24 エンベロープ1%上限（10日間）

158.97 現値

158.92 一目均衡表・雲（上限）

158.27 21日移動平均

157.88 一目均衡表・基準線

157.66 10日移動平均

157.47 100日移動平均

157.01 一目均衡表・転換線

156.37 一目均衡表・雲（下限）

156.09 エンベロープ1%下限（10日間）

155.88 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

154.63 200日移動平均



一目均衡表雲を上回るなど、ドル高が優勢。159円台に目立ったポイントがなく、ボリンジャーバンド2シグマ上限は160.66円となっている。

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