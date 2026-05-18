WOWOWとJCOMは、Paramountの最新ドラマシリーズ18作品を日本最速・独占で、「WOWOW オンデマンド」と「J:COM STREAM」で順次配信する。ラインナップには、CBSの人気シリーズ「マトロック」シーズン2、「エルズベス」シーズン3などが含まれる。

さらに、世界的人気を誇る「NCIS」シリーズのスピンオフ「NCIS：オリジンズ」シーズン2、「NCIS：シドニー」シーズン3、昨年Paramount+で配信され、日本でも好評の「モブランド」や「タルサ・キング」の新シーズンなど、話題作を順次配信する予定。

多くのヒットドラマを手掛けてきたエグゼクティブ・プロデューサーのテイラー・シェリダンが手掛ける新シリーズ「Marshals（原題）」や「スター・トレック」シリーズのほか、「FBI:特別捜査班」の新たなスピンオフシリーズ「CIA（原題）」や、「クリミナル・マインド FBI 行動分析課」のマシュー・グレイ・ギュブラーが主演を務める「Einstein（原題）」なども含まれている。

これらの海外ドラマ最新シーズンだけでなく、各シリーズの過去シーズン、「CSI：科学捜査班」などの定番ドラマに加え、「トップガン」や「ミッション：インポッシブル」などParamount のヒット作、往年の名作映画も合わせて配信する。

【作品一覧】 Boston Blue(原題)シーズン1 Sheriff Country(原題)シーズン1 CIA(原題)シーズン1 Marshals(原題)シーズン1 The Madison（原題）シーズン1 Cupertino（原題）シーズン1 Einstein(原題)シーズン1 NCIS：オリジンズ シーズン2(配信中) NCIS：シドニー シーズン3(2026年5月22日より配信開始) エルズベス シーズン3(配信中) マトロック シーズン2(配信中) ザ・エージェンシー シーズン2 スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド シーズン4 スター・トレック：スターフリートアカデミー シーズン2 モブランド シーズン2 ランドマン シーズン3 タルサ・キング シーズン4 メイヤー・オブ・キングスタウン シーズン5