【晩酌にオススメ】燻製風の味玉は「◯◯の粉末」で簡単に作れる！

仕事や家事が大変でも、その日の晩酌においしいおつまみを用意しておけば、もうちょっとだけがんばれそうな気がしませんか？ そんなお酒好きな人にオススメなのが、「◯◯の粉末」で簡単に作れる燻製風の味玉です！ 誰もが知っているアレを使うことで、味わい深い逸品に仕上がるんですよ。

燻製風卵の作り方

試してみました

１.用意するものは、なんと「焼きそばの粉末ソース」なのです！ これを使えば燻製風になるらしいのですが…。





２.密閉式ポリ袋に、麺つゆと粉末ソースを入れました。





３.卵を入れて、空気を抜き、冷蔵庫で寝かせてみましょう。はたして…。





試食してみます

一日ほど冷蔵庫で寝かせると、このような漬かり具合になりました。口いっぱいに燻煙のような香ばしさが広がって、たしかに燻製に似た味わいがおいしい！ 家ではなかなか燻製って試しづらいですが、これなら手軽ですね。ビールにもワインにも合いそうなおつまみのできあがりです！





お好みの固さに茹でて、半熟のとろとろ黄身で味わってもよいですね。おしゃれなビストロで出てきそうな燻製風のおいしさで、晩酌が盛り上がります！ いつもの食事に添えてみるのもアクセントになるので喜ばれますよ。

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