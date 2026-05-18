【ベルクス最新チラシ】焼きそば85円、うどん95円！今週も日替わりセールがお得《5月22日まで》

東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。

最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

チラシの売り出し期間は、2026年5月16日から22日までです。

暑い日にうれしいアイスがお買い得

ベルクスといえば、日替わりセール。18日以降の注目商品を紹介します。

18日（月）は16時からのタイムサービスに注目。オハヨー「ジャージー牛乳ソフト」「ジャージー牛乳ソフトカフェラテ」が各139円に。暑い季節はひんやりスイーツで涼みたいですね。

19日（火）の目玉は、マック食品「うちの焼きそば」（85円）。先着200人、1家族1点限りです。

20日（水）は、佐賀県産などの「新玉ねぎ」が1袋214円。先着200人、1家族1袋限りとなっています。

21日（木）は、複数のアイスがお得。ロッテ「モナ王バニラ」「モナ王クランキー」、森永製菓「ビスケットサンド」「パリパリサンド」が各95円です。

22日（金）は、マルちゃん「麺上手」シリーズの「讃岐風うどん」「稲庭風細うどん」「名古屋風きしめん」「粗挽きそば」が各95円。ささっとご飯を用意したい日にあるとうれしいラインアップです。

今週もお得な商品が目白押しのベルクス。近くに店舗がある人はチェックしてみて。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）