キャブスが東決勝進出を決める…運命のゲーム7でピストンズを圧倒、ミッチェルが26得点

5月18日（現地時間17日）、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、デトロイト・ピストンズがホームのリトル・シーザーズ・アリーナでクリーブランド・キャバリアーズとの最終第7戦に臨んだ。

アウェイのキャブスは第1クォーター開始2分13秒からサム・メリルやドノバン・ミッチェルらの連続得点で12－4のラン。さらにクォーター終了間際にミッチェルが、ロゴ付近からディープスリーを決め切り、31－22と9点のリードを奪った。

第2クォーター以降もキャブスがリードを広げる展開。キャブスはこのクォーターでチーム合計20本のフリースローを獲得し、試合を有利に進め、64－47でハーフタイムを迎えた。

後半も第3クォーター開始からミッチェルが得点を重ね、このクォーターのみで15得点をあげる活躍をみせ、試合を有利に進めた。その後もリードを広げ、125－94で勝利し、ニューヨーク・ニックスが待つイースタン・カンファレンス・ファイナル（以下ECF）への切符を手にした。

勝利したキャブスはミッチェルが26得点を記録したほか、エバン・モーブリーが21得点12リバウンドのダブルダブル、メリルがベンチからの出場でスリーポイント5本を含む23得点をあげた。一方敗れたピストンズは、デニス・ジェンキンスが17得点3リバウンド5アシストを記録し息を吐いたが、勝利には届かなかった。

なおECF第1戦は5月20日（同19日）にニックスの本拠地マディソン・スクエア・ガーデンで開催される。

■試合結果



クリーブランド・キャバリアーズ 125－94 デトロイト・ピストンズ



CLE｜31｜33｜35｜26｜＝125



DET｜22｜25｜26｜21｜＝94



CROSS. STEPBACK. MONEY 🤑

Donovan Mitchell (26 PTS) and Cleveland are pouring it on in Game 7! pic.twitter.com/cwfT7P98XI

- NBA (@NBA) May 18, 2026

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