越谷アルファーズが三ツ井利也と契約合意…在籍2季目へ「B.ONE初代王者目指して一緒に戦ってください！！」

越谷アルファーズは5月18日、三ツ井利也との2026－27シーズン選手契約が合意に至ったことを発表した。

6月2日に32歳の誕生日を迎える三ツ井は、190センチ95キロのスモールフォワード。東海大学付属第三高校（現東海大学付属諏訪高校）、東海大学を経て、2016－17シーズンに信州ブレイブウォリアーズの特別指定選手としてキャリアを始めた。信州に9シーズン在籍し、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」に信州へ移籍すると、レギュラーシーズン19試合に出場した。

三ツ井は公式HPで「2026-27シーズンも越谷アルファーズでプレーすることになりました。不完全燃焼だった今シーズンの悔しさを新シーズンのモチベーションにして頑張っていくので、アルファメイトの皆さんの熱い、熱い応援をよろしくお願いします！厳しい戦いになるとは思いますがB.ONE初代王者目指して一緒に戦ってください！！」とコメントした。

なお、越谷は18日時点でジャワラジョゼフ、堀陽稀、大庭岳輝、喜多川修平、四家魁人、池田祐一、鎌田裕也との契約合意、ジャレル・マーティン、カイ・ソット、ジョーダン・ナタイ、菅原佳依、セクー・ドゥムブヤとの契約満了を発表している。