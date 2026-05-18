²È·×¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡ª¡É»ØÄêÌîºÚ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¼çÌò¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º2Áª
¡Ú²èÁü17Ëç¡Û¥¢¥ì¥ó¥¸¼¡Âè¤Ç»È¤¤ÊýÌµ¸Â¡ª¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤ª¤«¤º
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌîºÚ¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬Äê¤á¤ë¡Ö»ØÄêÌîºÚ¡×¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡ªÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê±ÉÍÜËþÅÀ¤ÇºÌ¤êË¤«¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¤Ò¤Æù¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ËþÂÅÙ¡ý¤Î¤ª¤«¤º¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¡Ö´Å¿ÝßÖ¤á¡×¤È¡Ö¥Á¥Â¥ß¡×¤Î2ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ÆÚ¤À¤ó¤´¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î´Å¿Ý¤¢¤ó
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ...3/4¸Ä
¡¦Æù¤À¤Í
¡¡øÆÚ¤Ò¤Æù ...200g
¡¡øÍñ ...1¸Ä
¡¡øÊÒ·ªÊ´ ...Âç¤µ¤¸1
¡¡ø±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦ ...³Æ¾¯¡¹
¡¦ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥« ...1/4¸Ä
¡¦¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡øº½Åü¡¢¿Ý¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ...³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡øÊÒ·ªÊ´ ...¾®¤µ¤¸1
¡¡ø¿å ...Âç¤µ¤¸4
¡¦¤´¤ÞÌý
¡¦±ö
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢·Ô¤ÏÈé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¤¤Æ°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆù¤À¤Í¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯Îý¤êº®¤¼¡¢6ÅùÊ¬¤·¡¢´Ý¤á¤Æ¤À¤ó¤´¾õ¤Ë¤¹¤ë¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤Æ[2] ¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¡¢¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë[1]¤òÊÂ¤Ù¡¢±ö¾¯¡¹¡¢¿åÂç¤µ¤¸4¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÌó8Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
4. ½Á¤±¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤«¤é¤á¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬372kcal/±öÊ¬2.1g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿´ÜÌî¶À»Ò)
¢£ ¥¥à¥Á¤È¥Á¡¼¥º¤Î¥Á¥Â¥ß
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¬¥¥à¥Á¤Î¿É¤µ¤ò¤ä¤ï¤é¤²¡¢Äø¤è¤¤±ö¤±¤¬Ì£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¡Á3¿ÍÊ¬)
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ... 1/2¸Ä¡ÊÌó150g¡Ë
¡¦ÆÚ¤Ò¤Æù ... 100g
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º ... 80g
¡¦ÇòºÚ¥¥à¥Á ... 50g
¡¦À¸ÃÏ
¡¡øÍñ ... 1¸Ä
¡¡ø¾®ÇþÊ´ ...Âç¤µ¤¸4
¡¡øÊÒ·ªÊ´¡¢¿å ...³ÆÂç¤µ¤¸3
¡¡ø±ö ...¾®¤µ¤¸1/4
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥¥à¥Á¤ÏÁÆ¤¯¹ï¤à¡£Âç¤¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢»Ä¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÚÈ¤¤ÇÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¤Ò¤Æù¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç°ì¸ýÂç¤º¤Ä¤¹¤¯¤Ã¤Æ²Ã¤¨¡¢¥¥à¥Á¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤¬¤Û¤Ü¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡Ê¥Á¡¼¥º¤Ï¤«¤¿¤Þ¤ê¤¬»Ä¤Ã¤ÆOK¡Ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢[1]¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¿¤é¤Ë¤¹¤ë¡£¥Õ¥é¥¤ÊÖ¤·¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÌó2Ê¬30ÉÃ¾Æ¤¯¡£¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤·¤¿¤é»®¤ò¤«¤Ö¤»¤ÆÎ¢ÊÖ¤·¡¢Ìá¤·Æþ¤ì¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌó2Ê¬30ÉÃ¾Æ¤¯¡£
3. ¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò±ï¤«¤é²ó¤·Æþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤·¡¢»þ¡¹¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÍÉ¤¹¤ê¡¢»þ¡¹¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾ÌÌ¤ò¥«¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç¿Ý¤òÅº¤¨¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬320kcal/±öÊ¬1.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
»ØÄêÌîºÚ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¤Ò¤Æù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¤2ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÆü¡¹¤Î¸¥Î©¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï²áµî¤ËÇÛ¿®¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿´ÜÌî¶À»Ò¡¢Äé¿ÍÈþ¡¡»£±Æ¡¿ß·ÌÚ±û»Ò¡¡
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ¡¡´Æ½¤¡¿¿¿ÌÚÊ¸³¨
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡áÃæÅÄÌª´»¡¿¿ûÌîÄ¾»Ò