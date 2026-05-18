5分でもう1品増やせる！お弁当にレンチンで作る「赤の副菜」
【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品
お弁当にもう1品おかずを増やしたいけれど、あまり時間がない…。そんな時にはレンチンで作る副菜が便利！今回紹介するおかずは、かにかまやケチャップを使用し彩りも豊かなので、お弁当も明るい印象になります。
■かにかまともやしのしそ風味あえ
しそ風味ふりかけが爽やか
【材料と作り方】（1人分）
1. 耐熱ボウルにもやし80gを入れ、ラップをかけて600Wで1分レンチンし、粗熱をとって水けを拭く。かにかま2本（約30g）は粗くほぐす。
(1人分83kcal／塩分2.3g レシピ考案／小林まさみ)
■なすのラタトゥイユ風
ケチャップ＆チーズがあとを引く！
【材料と作り方】（1人分）
1. なす大1個（約100g）は皮むき器で皮をしま目にむき、1cm厚さの輪切りにする。塩少々をふり、小麦粉小さじ1をまぶして耐熱ボウルに入れる。
2. トマトケチャップ、粉チーズ各大さじ1、オリーブ油小さじ1、あればドライミックスハーブ少々を加えて混ぜる。ラップなしで600Wで2分30秒レンチンし、混ぜる。
(1人分114kcal／塩分1.3g レシピ考案／小田真規子)
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
※調理道具や弁当箱は清潔なものを使い、ご飯やおかずは必ずさましてからふたをしてください。ふたの上に保冷剤をのせて、できれば保冷バッグに入れて持ち運ぶと安心です。
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ちょっぴり空いたお弁当の空間に入れられる副菜。レンチンで1品追加が気軽にできます。
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
レシピ考案／小林まさみ、小田真規子 撮影／鈴木泰介、澤木央子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文／よしだ