かにかまともやしのしそ風味あえ


【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品

お弁当にもう1品おかずを増やしたいけれど、あまり時間がない…。そんな時にはレンチンで作る副菜が便利！今回紹介するおかずは、かにかまやケチャップを使用し彩りも豊かなので、お弁当も明るい印象になります。

■かにかまともやしのしそ風味あえ

しそ風味ふりかけが爽やか

しそ風味ふりかけが爽やか


【材料と作り方】（1人分）

1. 耐熱ボウルにもやし80gを入れ、ラップをかけて600Wで1分レンチンし、粗熱をとって水けを拭く。かにかま2本（約30g）は粗くほぐす。

2. 別のボウルにしそ風味ふりかけ、オリーブ油各小さじ1、酢小さじ1/2を混ぜ、1を加えてあえる。

(1人分83kcal／塩分2.3g　レシピ考案／小林まさみ)

■なすのラタトゥイユ風

ケチャップ＆チーズがあとを引く！

なすのラタトゥイユ風


【材料と作り方】（1人分）

1. なす大1個（約100g）は皮むき器で皮をしま目にむき、1cm厚さの輪切りにする。塩少々をふり、小麦粉小さじ1をまぶして耐熱ボウルに入れる。

2. トマトケチャップ、粉チーズ各大さじ1、オリーブ油小さじ1、あればドライミックスハーブ少々を加えて混ぜる。ラップなしで600Wで2分30秒レンチンし、混ぜる。

(1人分114kcal／塩分1.3g　レシピ考案／小田真規子)

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

※調理道具や弁当箱は清潔なものを使い、ご飯やおかずは必ずさましてからふたをしてください。ふたの上に保冷剤をのせて、できれば保冷バッグに入れて持ち運ぶと安心です。

＊　＊　＊

ちょっぴり空いたお弁当の空間に入れられる副菜。レンチンで1品追加が気軽にできます。

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

レシピ考案／小林まさみ、小田真規子　撮影／鈴木泰介、澤木央子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／singt

文／よしだ