マドリー在任わずか７か月…チェルシー新監督シャビ・アロンソの評価は？ スペイン大手紙が見解「不本意な時期は全く問題視されていない」
今季、二度の指揮官交代に踏み切ったチェルシーは現地５月17日、シャビ・アロンソが７月１日付けで新監督に就任すると発表した。契約期間は４年となっている。
44歳のスペイン人指揮官は、2023-24シーズンのブンデスリーガでレバークーゼンを無敗優勝に導いた実績を買われ、昨夏に古巣レアル・マドリーの監督に就任。しかし、ドイツ時代ほどの手腕を発揮できず、１月に任を解かれた。スペイン・スーパーカップ決勝で、宿敵のバルセロナに２−３で敗れた翌日の出来事だった。
わずか７か月でマドリーを去る羽目になったなか、次に率いるクラブはチェルシーに決定した。
同クラブは、プレミアリーグの優勝争いで後れを取っていた１月にエンツォ・マレスカ監督を解任し、リアム・ロシニア監督を招聘。ロシニア体制では公式戦５連勝を飾るなど好スタートを切ったが、徐々に失速。ブライトンに０−３で敗れ、リーグ戦５試合連続の完封負けを喫した先月に、ロシニア監督を更迭した。
今季終了まではカラム・マクファーレン暫定監督がチームを率いるなか、来季からはシャビ・アロンソ体制で再出発を図る。この決定に、スペインの大手紙『AS』は「チェルシーでは、マドリーでの不本意な時期は全く問題視されていない」と報道。こう伝えた。
「プレミアリーグやイングランドでの彼の評価は揺るぎないままだ。むしろ、マドリーでの失敗よりも、レバークーゼンで成し遂げた無敗優勝の功績の方がはるかに大きな意味を持っている」
母国の名門で憂き目に遭ったシャビ・アロンソは、混迷するチェルシーを再建し、自身の評価を改めて証明できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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44歳のスペイン人指揮官は、2023-24シーズンのブンデスリーガでレバークーゼンを無敗優勝に導いた実績を買われ、昨夏に古巣レアル・マドリーの監督に就任。しかし、ドイツ時代ほどの手腕を発揮できず、１月に任を解かれた。スペイン・スーパーカップ決勝で、宿敵のバルセロナに２−３で敗れた翌日の出来事だった。
同クラブは、プレミアリーグの優勝争いで後れを取っていた１月にエンツォ・マレスカ監督を解任し、リアム・ロシニア監督を招聘。ロシニア体制では公式戦５連勝を飾るなど好スタートを切ったが、徐々に失速。ブライトンに０−３で敗れ、リーグ戦５試合連続の完封負けを喫した先月に、ロシニア監督を更迭した。
今季終了まではカラム・マクファーレン暫定監督がチームを率いるなか、来季からはシャビ・アロンソ体制で再出発を図る。この決定に、スペインの大手紙『AS』は「チェルシーでは、マドリーでの不本意な時期は全く問題視されていない」と報道。こう伝えた。
「プレミアリーグやイングランドでの彼の評価は揺るぎないままだ。むしろ、マドリーでの失敗よりも、レバークーゼンで成し遂げた無敗優勝の功績の方がはるかに大きな意味を持っている」
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