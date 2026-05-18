Nissy（西島隆弘）史上初プレミアムイベント開催決定！『Nissy Birthday Entertainment 2026』始動

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Nissy（西島隆弘）が、ひとつの節目となるアニバーサリーイヤーを記念し、『Nissy Birthday Entertainment 2026』を始動することが決定した。

■ぴあアリーナMMにて全8公演開催

2度目の全国6大ドームツアーを完走し、総動員数約45万人を熱狂の渦に巻き込んだNissyが、あたらなイベントを開催する。

第1弾として発表されたのは、9月18日から23日の6日間、ぴあアリーナMMにて全8公演行われる、Nissy史上初となるプレミアムイベント。公演ごとに異なる内容を展開する今回のイベントでは、何が起こるかわからないゲーム企画や、ここでしか聞けないトーク企画など、Nissyの様々な魅力を楽しめる内容となりそうだ。

なお、2025年に行った声帯手術後の治療経過を考慮し、本イベントは歌唱パフォーマンスを行わない構成で開催される予定。

■イベント情報

『Nissy Birthday Entertainment 2026』

※イベントタイトルは後日発表予定

09/18（金）神奈川・ぴあアリーナMM

09/19（土）神奈川・ぴあアリーナMM

09/20（日）神奈川・ぴあアリーナMM

09/21（月・祝）神奈川・ぴあアリーナMM

09/22（火・祝）神奈川・ぴあアリーナMM

09/23（水・祝）神奈川・ぴあアリーナMM

■関連リンク

Nissy OFFICIAL SITE

https://nissy.jp/