嵐5人が個性的なジャケットスタイルで弾ける笑顔！ぎゅっと寄り添うポップな集合ショットに「ビジュ最高」「ハーフパンツの相葉ちゃんかわいい」「みんないい笑顔」と反響

【写真＆動画】嵐「Party Starters」ジャケット写真・アーティスト写真／MV／オフショット

嵐の公式Instagramで、「ThrowBack ARASHI」として「Party Starters」のジャケット写真とアーティスト写真が公開され、注目を集めている。

■嵐「Party Starters」ジャケット写真公開

「Party Starters」は、One DirectionやKaty Perry、Panic! At The Discoなどの楽曲を手がけてきたSam Hollanderがプロデュース。2020年10月30日にリリースされた。

1枚目には、鮮やかなイエローバックを背景に、カラフルな文字や紙吹雪が散りばめられたポップなジャケット写真が公開された。

2枚目には、同じくイエローバックの前で嵐5人が並ぶショットも。相葉雅紀、櫻井翔、松本潤は蝶ネクタイ、大野智と二宮和也は総柄ネクタイを合わせ、それぞれ個性のあるジャケットスタイルを披露。

クラッカーを手にした櫻井をセンターに、5人がカメラに向かって明るい笑顔を見せている。肩に手を置きながらぎゅっと寄り添う姿からは、5人ならではの空気感が伝わってくる。

カラフルで遊び心あふれる世界観に、SNSでは「元気出る」「ビジュ最高」「ハーフパンツの相葉ちゃんかわいい」「みんないい笑顔」などの声が寄せられ、反響を集めている。

■ポップな世界観のMVも話題に

なお、「Party Starters」のMVでは、赤をアクセントにしたポップな衣装で軽やかに踊るシーンのほか、レコーディング風景や海外の街並みを歩くようなカットも登場。楽曲の明るく前向きなムードを感じさせる映像として、こちらも話題を集めていた。

■「Party Starters」MV＆レコーディングオフショット