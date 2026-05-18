サバンナ八木、「餅が正月の渋滞に…」ハプニングに“神対応”明かす
お笑いコンビ・サバンナの八木真澄が、15日にABEMAで放送された『しくじり先生 俺みたいになるな!!』（テレビ朝日）に出演。営業で起きたハプニングを明かした。
【番組カット】衝撃の営業内容を語ったサバンナの八木真澄
過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティー番組。15日放送回では、吉本の営業出演回数ランキングで常に上位にランクインする八木の授業「営業マニュアル」後半戦を届けた。
八木は、自身が営業ランキング上位を維持している理由について「どこでも何でもやる」と説明。劇場やホールだけでなく、多くの芸人が嫌がるショッピングモール、屋外、360度客に囲まれる会場でも“NGなし”で引き受けていると語る。さらに「もう一段階いってます」と切り出し、なんと「犬と漫才」の営業まで受けていると告白した。
きっかけは14年前に「20分間ネタ、犬と漫才」というオファーを受けたことで、当時“犬のゆるキャラ”だと思って現場入りしたところ、本物の犬が楽屋弁当を食べていたと振り返った。授業では実際の営業映像も公開され、犬との掛け合いが想像以上に盛り上がる様子に、生徒たちからは「めっちゃウケてるじゃないですか！」と驚きの声が上がった。平成ノブシコブシ・吉村崇が「断ってもいいんじゃないですか？」と質問に、八木は「断ったらいつ仕事が来るかわからない。明日も和歌山で犬と漫才」「5月は犬と漫才2DAYS」と語った。
また、八木が実際に遭遇した“ハプニング”も紹介。「餅つき大会」の営業で、青い顔をした主催者から「餅が正月の渋滞に巻き込まれました」と告げられた八木。現場には臼と杵しかない状況で、「エアーでやります」と即決し、“空気の餅”をついて観客に配る“エアー餅つき”を敢行したと明かした。
その翌年も別会場で餅つき営業が入り、今度は「もち米を炊く責任者が渋滞に巻き込まれました」とまさかの展開に。再び“エアー餅つき”で乗り切ったというエピソードに一同騒然。さらに3年連続で餅つき大会の営業が入り、「前の組が押しまして…爆笑ネタステージはなしでお願いします」と言われ、「その年は単に餅ついて終わった。お笑い何もやってない」と振り返り、スタジオを爆笑で沸かせた。
見逃し配信中。配信後7日間無料で、視聴可能。
【番組カット】衝撃の営業内容を語ったサバンナの八木真澄
過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティー番組。15日放送回では、吉本の営業出演回数ランキングで常に上位にランクインする八木の授業「営業マニュアル」後半戦を届けた。
きっかけは14年前に「20分間ネタ、犬と漫才」というオファーを受けたことで、当時“犬のゆるキャラ”だと思って現場入りしたところ、本物の犬が楽屋弁当を食べていたと振り返った。授業では実際の営業映像も公開され、犬との掛け合いが想像以上に盛り上がる様子に、生徒たちからは「めっちゃウケてるじゃないですか！」と驚きの声が上がった。平成ノブシコブシ・吉村崇が「断ってもいいんじゃないですか？」と質問に、八木は「断ったらいつ仕事が来るかわからない。明日も和歌山で犬と漫才」「5月は犬と漫才2DAYS」と語った。
また、八木が実際に遭遇した“ハプニング”も紹介。「餅つき大会」の営業で、青い顔をした主催者から「餅が正月の渋滞に巻き込まれました」と告げられた八木。現場には臼と杵しかない状況で、「エアーでやります」と即決し、“空気の餅”をついて観客に配る“エアー餅つき”を敢行したと明かした。
その翌年も別会場で餅つき営業が入り、今度は「もち米を炊く責任者が渋滞に巻き込まれました」とまさかの展開に。再び“エアー餅つき”で乗り切ったというエピソードに一同騒然。さらに3年連続で餅つき大会の営業が入り、「前の組が押しまして…爆笑ネタステージはなしでお願いします」と言われ、「その年は単に餅ついて終わった。お笑い何もやってない」と振り返り、スタジオを爆笑で沸かせた。
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