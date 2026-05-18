フジ・三上真奈アナ、第1子出産「たくさんの愛を注いで…」
フジテレビの三上真奈アナ（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。出産を報告した。
【写真】手が小さくてかわいい…三上真奈の手を握る赤ちゃん
三上アナは、小さな子供の手の写真を添えて「私ごとで恐縮ですが先日、第一子が誕生しました。妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本当にありがとうございました。たくさんの愛を注いで、これから始まる新しい日々を大切に過ごしていきます！」と記している。
三上アナは1989年4月7日生まれ、東京都出身。2013年にフジテレビに入社。18年からバナナマンの設楽統とともに『ノンストップ！』のMCを務めている。プライベートでは、21年1月に一般男性との結婚を発表。26年2月には第1子妊娠を報告していた。
【写真】手が小さくてかわいい…三上真奈の手を握る赤ちゃん
三上アナは、小さな子供の手の写真を添えて「私ごとで恐縮ですが先日、第一子が誕生しました。妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本当にありがとうございました。たくさんの愛を注いで、これから始まる新しい日々を大切に過ごしていきます！」と記している。
三上アナは1989年4月7日生まれ、東京都出身。2013年にフジテレビに入社。18年からバナナマンの設楽統とともに『ノンストップ！』のMCを務めている。プライベートでは、21年1月に一般男性との結婚を発表。26年2月には第1子妊娠を報告していた。