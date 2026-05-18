地震の際の電気火災を抑制する感震ブレーカー

横浜市は６月から、大地震発生に伴う被害を抑制する「感震ブレーカー」と家具転倒防止器具の設置に対する補助を拡充する。

市防災・危機管理統括本部によると、感震ブレーカーは地震の大きな揺れを感じて電気を自動で遮断する機器。地震後にブレーカーを落とさずに避難すると、停電復旧時に「通電火災」を招く恐れもあり、大地震における火災発生原因の６割以上が電気に関係するものとされる。

家具転倒防止器具は、家具と天井の隙間に取り付ける突っ張り棒や、粘着性のあるテープなどで固定するものなどがある。

今回の拡充では、接続した機器のみの通電を遮断するタイプの感震ブレーカーも対象とする。転倒防止器具は、高齢者や障害者世帯などに限っていた対象を全世帯に拡大する。

市は神奈川、西、中、南、磯子区にある特に建物が密集し延焼火災の危険性が高いエリアを「重点対策地域」としており、同地域の住民は感震ブレーカーと転倒防止器具の器具代を全額補助する。その他の地域も半額（最大２千円）の補助が受けられる。申し込みは先着順。

市では２０２５年度、感震ブレーカー５９９６件、転倒防止器具７０４件の設置を補助しており、前年度比で倍以上となっている。同本部担当者は「市民の安心安全のために重要な器具。重点対策地域を中心に、ぜひ設置してほしい」と呼びかけている。