£Í£Å¡§£É¡¦MOMONAàÍýÁÛÁüá¤Èà³ëÆ£á¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Å¡§£É¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¡×¤Î£Í£Ï£Í£Ï£Î£Á¡Ê£²£²¡Ë¤¬¡¢£±£·Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬Êú¤¨¤ëÍýÁÛÁü¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Î¥·¥¦¥Þ»á¤¬£Í£Ï£Í£Ï£Î£Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÁÛÁü¤¬¹â¤¤¡×¤È´ÕÄê¡££Í£Ï£Í£Ï£Î£Á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢»Å»ö°Ê³°¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¼«¸Ê´ÉÍý¤Î¸·¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÎÊý¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊËÜÌ¾¤Î¡Ë³Þ¸¶ÅíÆà¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æà¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤ò¡Ö¤º¤Ã¤ÈËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤½¤ó¤ÊÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¤³¤ì¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£ÎÏ¤ÎÈ´¤Êý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¥·¥¦¥Þ»á¤«¤é¡Ö¤½¤í¤½¤íÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¼þ°Ï¤Ø¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤ë¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£Í£Ï£Í£Ï£Î£Á¤Ï¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£