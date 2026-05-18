「ただのポーチじゃなかった」→【3COINS】“ちょい不便”を解決するアイテム

「ポーチにあれこれ詰め込みがちで、探し物がなかなか見つからない！」「たくさんコスメを入れるとかさばる……」そんな日常のプチストレスを解消するなら、【3COINS（スリーコインズ）】のアイテムをチェックしてみて。今回は、折り畳み式やミラー付きなど、「こんなのが欲しかった！」と思えそうな便利なポーチをご紹介。デイリーから旅行や帰省まで幅広く使えるので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

これ1つでメイク道具をすっきり収納

【3COINS】「解決コスメポーチ」\1,100（税込）

かさばりがちなコスメをまとめて収納できるこちらのポーチは、旅行や出張などにぴったり。左側は厚みのあるアイテムを入れやすいマチ付き収納。ガバっと開くので中身が見やすくなっています。右側にはブラシを入れるのに便利なカバー付きポケットも。真ん中にはスタンドミラーが付いており、これ1つでメイクができる優秀アイテム。

三つ折りタイプなので、畳んでゴムで留めるとこんなにコンパクトに。すっきりとまとまるので、旅行など荷物が多くなりがちな場面で重宝するはず！

小物が迷子になりにくい仕切り付き

【3COINS】「ミラー付きポーチ」\660（税込）

ポーチの中で小物が迷子になるのを防止したいなら、こちらの仕切り付きポーチがおすすめ。収納部分には2つの仕切りポケットが付いており、リップや目薬などの小さいものを入れるのに便利です。ミラーも付いているので、出先でもサッとメイク直しが可能。

2つ折りタイプで、畳むと小さめのバッグにも入れやすいコンパクトサイズに。撥水加工が施されており、水がかかっても染み込みにくいのが嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。