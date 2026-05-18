お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長が17日、自身のインスタグラムで同日に誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】ツヤツヤなめらかで「むちゃくちゃキレイ」32歳のどアップ

アンゴラ村長は1994年生まれ、埼玉県出身。デコルテ際立つ、どアップのショットともに、「今日で32才になりました！ 私お誕生日おめでとうございます！」と自ら祝福し、ノースリーブにゆったり感のあるスカートを履いた全身カットなども投稿した。



「一昨年と去年の誕生日は写真集を出して大変ありがたいことに3万部ほど売れましたが… 今年はもう写真集は出さないので自分で本を作ってみました！自力の62ページ！」と続け、フルカラー全62ページの「にゃんこのスターになる夢」をアピール。「32も好きなことを死ぬ気で頑張りますのでどうぞよろしく頼みます」と決意を記した。



さらに、公開した“どアップ”にも言及。「あ、あとすみません！1枚目の写真むちゃくちゃキレイにツヤツヤなめらかになってますがこれ本になるとちょうど良いのでそこは許してください！ 誕生日に免じて！すみません！頼みます！」と続けたアンゴラ村長。ファンからはバースデーを祝福するコメントが届いていた。



（よろず～ニュース編集部）