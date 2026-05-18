女優のトリンドル玲奈(34)が舞台の稽古後のオフショットを公開した。2月に第1子の出産を公表したばかり。ファンから「こんな可愛いママでうらやましい」などと絶賛の声が届いている。



【写真】出産後も際立つ透明美肌 こ、こんな可愛いママ信じられない

17日にインスタグラムを更新したトリンドル。「雲行きが怪しくなってきていたけど…現場はいつものメンバーで楽しかったある日の写真 舞台の稽古が早めに終わり、授乳後に娘が腕の中で寝てくれている隙に更新してます ミルク後は、お口まわりをいつもクンクン嗅いじゃう。いい匂い…」と仕事と子育てを両立させている。



トリンドルは母となっても少女の雰囲気が漂い、ファンから「かわいすぎる魅力が永遠に右肩上がりです」「か！かかかかかかかかかわいいいいいいい」「どうしてそんなに可愛いいの・・・」「トリちゃん、可愛いさ最強です」などと驚きの声が届き、また「クンクンするのわかる！めっちゃいい匂いするよね」「授乳の時間、愛おしいよね 成長する過程すべてが愛おしく感じるよ そしてトリちゃん可愛すぎる」と母としての心情を共感する声も寄せられた。



トリンドルは24年1月に、俳優の山本直寛(31)と結婚を発表。今年2月に第1子を出産したことを公表している。



（よろず～ニュース編集部）