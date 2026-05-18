お笑いコンビ、ナインティナインの岡村隆史(55)が元おニャン子クラブの渡辺満里奈(55)との2ショットを投稿した。



【写真】うれし恥ずかし 1980年代を席巻したアイドルと激写！

岡村は15日に更新したインスタグラムで「ニッポン放送でバッタリ 写真とってもらった～ うれし 青春」とし、ハッシュタグを添えて「#夕焼けニャンニャン #おニャン子クラブ #こニャン子クラブ #とんねるず」と、かつて渡辺が一世風靡したアイドルグループ・おニャン子クラブのメンバーとして活躍していたころからのファンであることを明かした。



渡辺も自身のインスタグラムを更新し、「ニッポン放送入口で岡村くんにバッタリ会った!毎週木曜日、私は『オールナイトニッポンMUSIC10』、岡村くんは『ナインティナインのオールナイトニッポン』でそれぞれ生放送。時間帯違うから、会うことはなかったんだけど。なんか嬉しく、テンション上がった本番前でした」と岡村との写真を投稿した。



渡辺は1986年、フジテレビ系「夕やけニャンニャン」に出演し、芸能活動開始。おニャン子クラブの会員番号は36番だった。



ファンから「渡辺満里奈さんと岡村さんの組み合わせと言えば、ジャングルTVを思い出す世代です 懐かしい～、ジャングルハンマーも好きでした！ありがとうございます」と、かつてTBS系で放送された「ジャングルＴＶ タモリの法則」を思い出したなどと、2ショットを歓迎する声が多く届いた。



（よろず～ニュース編集部）