金融営業の面談録音で60分超を削減！ ベルフェイス「bellSalesAI」

記事ポイント 三十三銀行がSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を導入し、面談記録作成時間を最大60分以上削減3製品・計3か月の比較検証で要約精度・操作性・サポート体制が評価されて選定PoC期間中に営業店で平均10〜30分、本部で平均30〜60分の作業時間短縮を達成 三十三銀行がSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を導入し、面談記録作成時間を最大60分以上削減3製品・計3か月の比較検証で要約精度・操作性・サポート体制が評価されて選定PoC期間中に営業店で平均10〜30分、本部で平均30〜60分の作業時間短縮を達成

地方銀行の営業現場では、顧客との面談中にメモと会話を同時にこなす負荷や、帰店後の手入力による記録作業が職員の長年の課題となっています。

ベルフェイスが開発・販売するSalesforce入力エージェント「bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）」が、三重県・愛知県を地盤とする地方銀行の三十三銀行に導入されます。

3製品を対象にした各1か月・計3か月間の比較検証（PoC）を経て選ばれた同サービスは、PoC期間中に面談記録作成時間を最大60分以上削減する効果を複数の職員が達成しています。

ベルフェイス「bellSalesAI」





開発・販売：ベルフェイス株式会社導入先：株式会社三十三銀行（三重県・愛知県を地盤とする地方銀行）PoC実績：営業店で1件あたり平均10〜30分削減（従来比約30〜60%減）、本部で平均30〜60分削減・最大60分以上削減を達成した職員が複数対応端末：スマートフォンアプリ（対面商談）・PCアプリ（Web商談）連携先：Salesforce

bellSalesAIは、営業担当者の商談音声をAIが自動で録音・文字起こし・要約し、Salesforceへの入力を効率化するサービスです。

三十三銀行では営業活動の拡大とともに面談記録作成の負荷が現場全体の課題として顕在化しており、3製品を対象にした比較検証を経てbellSalesAIの正式導入を決定します。

顧客応対品質の向上と記録業務の効率化を同時に実現する営業体制への変革がスタートしています。

導入の背景：面談記録が抱えていた3つの課題

三十三銀行の営業現場では、面談が長時間に及ぶケースも多く、メモをとりながらの会話は職員に大きな負荷がかかっています。

帰店後に断片的な手書きメモと記憶を頼りに手入力する面談記録は1件あたり最大30分以上を要する場合もあり、記録内容を充実させようとするほど作業時間が比例して増える構造になっています。

加えて、メモに意識が向くことで顧客の重要な発言を聞き逃すリスクや、ベテランと経験の浅い職員間での記録品質のばらつきも、銀行全体の均質化を妨げる要因として積み重なっています。

選定の決め手：3つの評価ポイント

PoCでは録音感度・要約精度・操作性・サポート体制などを定量・定性の両面から多角的に評価します。

bellSalesAIは比較的離れた距離でも高感度に録音・文字起こしができ、必要な情報を的確に抽出しながら要約完了までのスピードもPoC実施製品のなかで最速です。

スマートフォンアプリの直感的な操作性は営業店職員からの定性評価で特に高く評価され、利用頻度の高さという定量面での優位性にもつながります。

さらに、ベルフェイスが事前に整備した導入マニュアルと他行導入の知見に裏打ちされた迅速なサポートが、競合他社との明確な差として評価されています。

PoCで確認された具体的な削減効果

PoC期間中、営業店では面談記録作成1件あたり平均10〜30分の削減（従来の手入力30〜45分に対し約30〜60%の削減）を達成します。

本部では平均30〜60分の削減となり、最大60分以上の短縮を達成した職員が複数確認されています。

当初は個人渉外の投資信託・保険面談記録を主な対象として想定していますが、実際には法人渉外担当者や本部の顧客渉外部門が高頻度で活用し、会議の議事録作成にも活用の幅が広がります。

bellSalesAIが面談内容を正確に自動記録・要約することで、職員はメモと会話の同時作業から解放され、顧客の発言の重要なキーワードを正確に拾い上げることができるようになっています。

三十三銀行では第3次中期経営計画で「DXの推進による営業スタイルの変革」を掲げており、全店導入後は渉外担当者全員がbellSalesAIを活用してデータドリブンな営業組織への変革を目指しています。

Salesforceへの入力効率化に特化したAIサービスとして、bellSalesAIはPoC段階で営業店・本部双方での定着を確認しています。

音声録音から要約・Salesforce入力まで一貫して自動化する仕組みが、金融営業の現場で積み重なってきた記録業務の課題に応えています。

ベルフェイス「bellSalesAI」の紹介でした。

よくある質問

Q. bellSalesAIはどのような仕組みで面談記録を自動作成しますか？

A. 面談中の音声をスマートフォンアプリで録音・文字起こしし、独自AIが必要な情報を自動で抽出・構造化してSalesforceに入力するサービスです。

対面商談はスマートフォンアプリ、Web商談はPCアプリに対応しています。

Q. 三十三銀行でのPoC期間中、どのような比較方法で3製品が検証されましたか？

A. 3製品を対象に各1か月・計3か月間、営業店の一部店舗で試行が実施されます。

録音感度・要約精度・操作性・サポート体制などを定量・定性の両面から多角的に評価し、bellSalesAIが総合的に最高評価を獲得して正式導入に至っています。

Q. 三十三銀行はどのエリアでサービスを提供している銀行ですか？

A. 三重県・愛知県を主要エリアとする地方銀行で、2021年5月1日に設立されました。

幅広い金融サービスの提供を通じて地域経済の中核を担っています。

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