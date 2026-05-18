100台限定、小型犬15kg対応の5点フルセット！ BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」

記事ポイント 愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で5月20日に発売約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンド・クーポン3,000円分のフルセット仕様で198,000円（税込）OGK×WHATNOT・GREEN DOG & CATとのコラボで、乗り心地・安全設計・購入後のペットライフまでをワンパッケージ化 愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で5月20日に発売約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンド・クーポン3,000円分のフルセット仕様で198,000円（税込）OGK×WHATNOT・GREEN DOG & CATとのコラボで、乗り心地・安全設計・購入後のペットライフまでをワンパッケージ化

次世代プレミアムe-Bikeブランド「BESV（ベスビー）」から、愛犬との日常移動を想定して設計された電動アシスト自転車が登場します。

2026年5月20日発売の「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、バスケット・スリング・ハンドル・スタンドをワンセットにした100台限定モデルです。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」





製品名：Votani Q3 Pet Custom Edition価格：198,000円（税込）限定台数：100台発売日：2026年5月20日カラー：スノーホワイト／グロスブラック／ミルキーベージュ／カッパーゴールド（全4色）対応ペット：小型犬（〜15kg目安）購入方法：全国の正規取扱店にて注文受付

「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、ペットを”運ぶ”のではなく家族として一緒に移動するためのプロダクトとして開発された電動アシスト自転車です。

自転車用品メーカーのOGK（オージーケー）・ライフスタイルブランドのWHATNOT（ワットノット）・ペットライフブランドのGREEN DOG & CAT（グリーンドッグ＆キャット）との3社コラボにより、移動の安全性・装備の機能性・購入後のペットライフサポートを一体化した仕様となっています。

ベースモデルのVotani Q3に標準装備されたフロントサスペンションが走行中の振動を吸収するため、バスケットに乗せた愛犬への負担を軽減します。

スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色展開で、ベージュカラーのフレームにブラウンサドルを合わせた落ち着いたカラーリングが特徴です。

セット内容：5点フルパッケージ





ベージュフレームのボディ正面には、キャメル色のキャリーバッグが収まった大型フロントバスケットが装着されています。

アップハンドルとの組み合わせで視認性・操作性を確保しつつ、愛犬を前方に乗せた状態でも安定した走行姿勢を保てる設計です。





OGKとWHATNOTが共同設計したフロントバスケットは、サンドベージュの金属製で容量約35Lの深型ワイドサイズです。

底面に滑り止め加工が施されており、ペット用品と愛犬を同時に収納できます。

アウトドア・DIY領域のライフスタイルブランドWHATNOTのデザイン監修により、機能性と洗練されたデザインを両立しています。





キャメル色ナイロン素材のペットスリングは、メッシュ天窓・ショルダーストラップ・バックル留め具を備えた構造です。

飛び出し防止用リードフックとバスケット固定用バックルを装備しており、走行中の愛犬を安全に固定します。

バスケットから取り外してスリング単体でも使える2WAY仕様で、徒歩での外出時にも対応します。

対応体重は15kgを目安とした小型犬向けの設計です。





Votani純正のアップハンドル＆ステムは、約35Lの大型バスケットを安定して装着するための専用設計です。

ライダーの操作性を損なわず、重量物を前部に搭載した状態での安定走行を実現します。





黒色樹脂製の両立スタンドは、スプリングダンパー付きの取付金具2個構造で、接続部にロック機構を備えています。

ペットや荷物を乗せた状態での駐輪時も車体が安定し、乗せ降ろし時の転倒リスクを軽減します。





GREEN DOG & CATの公式通販限定クーポンが3枚付属します。

1枚1,000円OFFのスペシャルクーポンで、合計3,000円分をフード・ケア用品に利用できます。

有効期限は2026年12月31日で、購入後のペットライフをサポートする内容となっています。

コラボレーションパートナー





OGK（オージーケー）は、チャイルドシートやバスケットで安全性と実用性に定評を持つ日本の自転車用品メーカーです。

本モデルでは、ペットと荷物を同時に支える軽量・高剛性の大型バスケットとペットスリングを提供しています。





WHATNOT（ワットノット）は、アウトドア・DIY領域で機能性とデザイン性を両立したプロダクトを展開するライフスタイルブランドです。

OGKとの共同設計により、日常使いからアウトドアまで対応するバスケットのデザインを担当しています。





GREEN DOG & CAT（グリーンドッグ＆キャット）は、高品質なフードやケア用品を展開するペットライフブランドです。

本カスタムエディションでは、購入後のライフスタイルサポートとして3,000円分のクーポンを付属しています。

カラーバリエーション





スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色から選択できます。

カジュアルな公園散歩からカフェへの外出まで、さまざまなシーンに合わせたカラー展開です。

「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、フロントサスペンションによる振動吸収・専用ペットスリングの2WAY設計・3,000円分のクーポンを含む5点フルセット仕様で、198,000円（税込）での提供となります。

100台限定の販売で、全国の正規取扱店にて注文を受け付けています。

なお、フロントチャイルドシートの取り付けには対応していません。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Votani Q3 Pet Custom Edition」に対応している犬のサイズは？

A. 付属のペットスリングが対応する体重を15kg目安とした小型犬向けの設計です。

Q. セット内容のカスタムパーツは変更できますか？

A. カスタムパーツセットの内容変更はできません。

バスケット・ペットスリング・アップハンドル＆ステム・両立スタンド・GREEN DOG & CATクーポン3,000円分の5点が固定セットとなっています。

Q. GREEN DOG & CATのクーポンはどこで使えますか？

A. GREEN DOG & CAT公式通販での利用を対象としたクーポンで、フード・ケア用品に適用できます。

有効期限は2026年12月31日です。

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