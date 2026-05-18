プロボクシングの東洋太平洋スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）王者・波田大和（２９）＝帝拳＝が、７月４日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣ ＧＬＯＶＥ ｏｎ Ｕ―ＮＥＸＴ Ｖｏｌ．４５」で、同級１位で日本同級王者の奈良井翼（２６）＝ＲＫ蒲田＝を相手に４度目の防衛戦を行うことが１８日、発表された。奈良井側の要望により日本王座は懸けられず、東洋太平洋王座に奈良井が挑戦する形となる。

ＷＢＣ９位、ＷＢＡ１３位にランクされる波田は、３月にキム・テソン（韓国）を５回ＴＫＯで下して３度目の防衛に成功して以来、４か月ぶりのリングとなる。所属ジムの公式サイトを通じ、「３月の試合内容は結果勝っただけという試合で反省ばかりの試合でした。いつまでそんな事やってるのか？と色々厳しい声も頂きましたが、叱咤ばかりの試合を続けないようにしないといけないと思っています」とＶ３戦を振り返り、奈良井戦へ「相手の印象はパンチの強さというよりは気持ちの強さです。前回の試合も見ましたがピンチでも腹をくくれる覚悟、パンチを合わせに行くハート、そういった気持ちの強さを強く感じました。そしてステップ、フットワークが良いという印象です。相手の日本王座は掛からないと聞きましたがそこは一緒です。勝つことが一番で、勝てば後は全てついてくると思っています」などと意気込みを語った。

挑戦者の日本王者・奈良井は、３月に砂川隆祐（沖縄ＷＲ）を３―０の判定で下して日本王座４度目の防衛に成功。現在１０連勝中で、東洋太平洋王座に初挑戦する。

戦績は波田が１８勝（１７ＫＯ）２敗１分け、奈良井が１８勝（１２ＫＯ）２敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。