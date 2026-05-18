広告KPIを自動集計、レポート工数を大幅削減！ デジタリフト「LIFT Engine」

記事ポイント デジタリフトが自社開発の統合BIツール「LIFT Engine」の提供を開始複数の広告プラットフォームからのデータ自動集計・レポート生成で工数を大幅削減コンサルタントがクライアントとの対話と価値共創に集中できる体制を実現 デジタリフトが自社開発の統合BIツール「LIFT Engine」の提供を開始複数の広告プラットフォームからのデータ自動集計・レポート生成で工数を大幅削減コンサルタントがクライアントとの対話と価値共創に集中できる体制を実現

デジタル広告業界では、AIの進化によってデータ分析やレポーティング業務の同質化が急速に進んでいます。

そうした環境において、デジタリフトが自社開発した統合BIツール「LIFT Engine（リフトエンジン）」の提供を2026年5月18日に開始します。

データ集計から定型レポーティングまでを自動化し、コンサルタントが人にしか創れない価値に集中できる環境を支えるツールです。

デジタリフト「LIFT Engine」





サービス名：LIFT Engine（リフトエンジン）提供会社：株式会社デジタリフト提供開始：2026年5月18日カテゴリ：統合BIツール（デジタル広告運用支援）

「LIFT Engine」は、WEB広告運用における戦術策定から効果検証までを一元管理できる統合BIツールです。

Google、Meta、その他複数の広告プラットフォームや分析ツールからデータを自動集計し、レポートを自動生成する仕組みが搭載されています。

デジタリフトはGoogle Premier Partner（国内上位3％）として高水準の広告運用技術を持ちながらも、担当者ごとのアウトプットのばらつきという構造的な課題を抱えています。

「LIFT Engine」はその課題を解消するため、業務フローそのものをテクノロジーで設計・自動化するツールとして自社開発されます。

提供背景と開発の経緯

デジタル広告業界では、AIの進化により分析・レポーティング業務のコモディティ化（類似化・同質化）が急速に進んでいます。

こうした状況では、業務の効率化や自動化は差別化の手段ではなく、サービス品質を維持するための前提条件となっています。

デジタリフトは「テクノロジーで標準化し、人で価値を創る」という考え方のもと、「LIFT Engine」を開発します。

データ集計や定型レポーティングをツールが担うことで、担当者が誰であっても高水準のアウトプットが再現される体制を整えています。

広告主にとっても、担当者依存の要素が解消され、組織としての施策ナレッジの蓄積が加速します。

主な機能と特徴

複数の広告プラットフォームや分析ツールからのデータ自動集計と、レポート自動生成機能により、これまで集計・レポーティングに費やされていた工数が大幅に削減されます。

ダッシュボード上では、CPA・CV数・要因分解といったKPIが一画面で確認できる構成になっています。

個人のスキルや経験に依存しない再現性の高いサービス体制を実現するため、業務フローそのものをテクノロジーで設計・自動化している点が特徴です。

コンサルタントは従来業務の一部を「LIFT Engine」に委ねることで、クライアントとの対話や課題解決に充てる時間を増やすことができます。

テクノロジーを「人の代替」ではなく「人の価値を最大化する手段」として位置づけた設計思想が、ツール全体に一貫しています。

対象となる企業・活用シーン

「LIFT Engine」は、デジタル広告運用を外部のマーケティングパートナーに委託している企業や、複数の広告媒体を横断的に運用しているチームに適したツールです。

広告運用担当者が手動集計や定型レポート作成に追われる時間を減らし、戦略立案や顧客との対話に注力したい場面での活用が想定されています。

広告代理店やマーケティング支援企業においては、コンサルタントが担当クライアントごとの施策を深掘りするための時間的余裕を生み出す仕組みとして機能します。

組織全体での施策ナレッジの標準化と蓄積が同時に進む構造になっています。

「LIFT Engine」は、広告運用のデータ処理という反復業務をテクノロジーに委ね、コンサルタントがクライアントとの価値共創に集中できる環境を提供するBIツールです。

Google Premier Partner（国内上位3％）として培ってきた運用ノウハウを土台に設計された自動化の仕組みは、サービス品質の均質化と個別最適の両立を目指しています。

デジタリフト「LIFT Engine」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「LIFT Engine」はどのような広告プラットフォームに対応していますか？

A. 複数の広告プラットフォームおよび分析ツールからのデータ自動集計に対応しています。

対応媒体の詳細はデジタリフトの公式サイトに掲載されています。

Q. 「LIFT Engine」の提供対象は代理店のみですか？

A. 現時点では、デジタリフトのマーケティング支援サービスを通じた提供が基本となっています。

導入に関する詳細は公式サイトを通じて案内されています。

Q. 「LIFT Engine」を使うと担当者によるアウトプットの差はなくなりますか？

A. データ集計・定型レポーティングの自動化により、個人のスキルや経験に依存しない再現性の高いサービス体制が実現します。

担当者依存の要素が解消され、組織としての施策ナレッジ化が加速する設計になっています。

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