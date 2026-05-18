代表の知見をAI化、24時間対応！ ojim「あいじろう」

記事ポイント 吉祥寺のメガネ店が、代表・伊藤次郎氏のブログやSNS投稿をもとに開発したAI「あいじろう」を公式サイトに搭載時間を問わず無料で何度でも質問できるチャット形式で、目やメガネに関する疑問に対応月数十件の問い合わせ対応業務の効率化にも活用される見込み 吉祥寺のメガネ店が、代表・伊藤次郎氏のブログやSNS投稿をもとに開発したAI「あいじろう」を公式サイトに搭載時間を問わず無料で何度でも質問できるチャット形式で、目やメガネに関する疑問に対応月数十件の問い合わせ対応業務の効率化にも活用される見込み

吉祥寺のメガネ店 opteria-Glassias（オプテリアグラシアス）の公式ホームページに、目やメガネに関する質問に何度でも答えるAI「あいじろう」が登場します。

2026年5月15日より運用が始まっており、チャット形式で24時間いつでも利用できます。

ojim「あいじろう」





提供：有限会社ojim（opteria-Glassias）公開日：2026年5月15日利用料金：無料利用回数：制限なし利用場所：opteria-Glassias 公式ホームページ上

「あいじろう」は、opteria-Glassias を運営するojimの代表取締役・伊藤次郎氏が過去に執筆したブログやSNS投稿などのテキストデータをもとに開発されたAIです。

公式ホームページ上に設置されており、目やメガネに関する疑問にチャット形式で回答します。

自社リサーチによれば、このような取り組みは日本初とされています。

これまで、代表・伊藤氏に直接相談したいという要望が顧客から寄せられていますが、時間的な制約により気軽に質問できない状況が続いています。

「あいじろう」の導入により、営業時間にかかわらず、いつでも専門的な知識にもとづく回答が得られる環境が整っています。

使い方と利用条件

利用方法は3ステップです。

公式ホームページ上に表示される「メガネのアイコン」をクリックし、テキストを入力して質問を送信すると、「あいじろう」がチャット形式で回答します。

無料で何度でも質問できるため、メガネや目に関して気になることを繰り返し確認することも可能です。

導入の背景と業務への効果

ojimでは現在、月に数十件の問い合わせが寄せられています。

「あいじろう」による自動応答が問い合わせ対応の一部を担うことで、スタッフの業務負担の軽減が期待されています。

代表・伊藤氏の知見をもとに構築されたAIが、専門店ならではの回答品質を維持しながら、顧客対応の間口を広げる役割を果たします。

目やメガネに関する専門知識を、時間を選ばずチャットで確認できるのは、メガネ選びや視力ケアに関心を持つ20〜40代にとって実用的なサービスです。

opteria-Glassias の公式ホームページから「あいじろう」にアクセスし、疑問をそのまま入力するだけで利用できます。

ojim「あいじろう」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「あいじろう」はどのようなデータをもとに開発されていますか？

A. opteria-Glassias 代表・伊藤次郎氏が過去に発信したブログやSNS投稿などのテキストデータをもとに開発されています。

Q. 利用に費用や回数制限はありますか？

A. 無料で何度でも利用できます。

回数の上限は設けられていません。

Q. どのような質問に対応していますか？

A. 目やメガネに関する質問全般に対応しています。

専門店の代表が蓄積してきた知識をもとにした回答が提供されます。

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