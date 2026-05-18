全国今シーズン初の猛暑日か

きょう午後も東北から九州で広く快晴が続きます。北海道では晴れ間の出る所もありますが、夕方にかけて道北を中心に、にわか雨があるでしょう。

【写真で見る】季節外れの暑さ続く きょうの予想最高気温は？

そして、強い日差しとこの時期としては暖かい空気が流れ込んでいる影響で、季節外れの暑さが続きます。

全国で一番気温が上がるのは、日田（大分）と豊岡（兵庫）で35℃です。35℃以上になれば、全国で今シーズン初めての猛暑日になります。まだ真夏に比べるとカラッとした暑さですが、熱中症など体調管理にお気をつけください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：22℃ 釧路：9℃

青森 ：27℃ 盛岡：30℃

仙台 ：23℃ 新潟：28℃

長野 ：33℃ 金沢：29℃

名古屋：31℃ 東京：29℃

大阪 ：31℃ 岡山：31℃

広島 ：31℃ 松江：31℃

高知 ：31℃ 福岡：30℃

鹿児島：30℃ 那覇：26℃

今週後半は梅雨の走り

あす日中も全国的に晴れますが、九州南部は昼ごろから、四国は夕方以降、雨の範囲が広がるでしょう。あさっては東日本や西日本でくもりや雨になり、木曜日は本降りの雨の時間が長くなりそうです。

土日も雨の所が多く、今週後半は梅雨の走り、本格的な梅雨を前にしたぐずついた天気になりそうです。