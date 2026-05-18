「変幻自在になってきたね」なぜ池山ヤクルトは高橋宏斗を攻略できたのか 球界OBの考察 中日に勝ち越し最多タイの貯金10「選手はやりやすくなっていると思う」
池山監督の柔軟な選手起用、采配が注目されている（C）産経新聞社
2回に古賀のセーフティスクイズで先制
ヤクルトは5月17日の中日戦（バンテリンドームナゴヤ）に5−1と勝利、投打がかみ合い貯金を最多タイの10とした。
先発の松本健吾が7回4安打1失点と試合を作ると打線は相手エース、高橋宏斗攻略のためのベンチワークも光った。
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エース相手に長打は厳しいと想定、ホセ・オスナ、ドミンゴ・サンタナの主軸2人をオーダーから外した。
さらに高橋には前回対戦で7回無得点と封じ込められたとあって、2回一死一、三塁の場面で古賀優大にセーフティスクイズを選択。古賀も初球にしっかり決め、スクイズを成功させると、さらに4回無死一、二塁の場面でも岩田幸宏に送りバントを命じ、好機を広げ、この回4得点とリードを広げた。
試合前まで犠打はシーズンわずか3つとあって効果的な作戦となったが、池山ヤクルトの快進撃には球界内からも考察の声が上がっている。
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は5日17日に自身のYouTubeチャンネルに「【プロ野球解説】西武4年ぶり単独首位！！巨人6連勝“DeNA走られすぎ問題”度会のミス『絶対ダメ！』中日高橋なぜ勝てない…広島栗林の好投が阪神打線を狂わした？ソフトバンクの今を象徴する1プレイ！」と題した動画を更新。週末の各球団の戦いぶりを振り返っている。
高木氏は17日の中日・ヤクルト戦の内容について鍵となった2つのバントシーンに着目。
2回の古賀に関して「うまいセーフティスクイズをやるよね」、さらに4回無死一、二塁で岩田が送りバントを決めたシーンに関しても「選手はやりやすくなっていると思う シフトを敷けないもの 疑っちゃって」とコメント。「バントを選択しないチーム」として知られるだけに、相手球団の裏をかく作戦となったとした。
また中日先発の高橋に関しては「素材というか 素晴らしいピッチャー」としながら、この試合では制球を乱す場面もあったと指摘。
「コントロール ボールがシュート回転している」「フォームを考えたほうがいいのかな」と今季は1勝5敗と苦しむ右腕エースが浮上できないとチームも乗っていけないとした。
総括としては池山ヤクルトの戦いぶりに関して「変幻自在になってきたね 大技小技あり つかみどころがまたなくなってきた」とチームを率いる指揮官としてさらにパワーアップしていると称えた。
これで再びの最多タイの貯金10、2位阪神に2差をつける。このまま走るか。引きつづき、戦いぶりが注目を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]