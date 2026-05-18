「変幻自在になってきたね」なぜ池山ヤクルトは高橋宏斗を攻略できたのか　球界OBの考察　中日に勝ち越し最多タイの貯金10「選手はやりやすくなっていると思う」

池山監督の柔軟な選手起用、采配が注目されている（C）産経新聞社

2回に古賀のセーフティスクイズで先制

ヤクルトは5月17日の中日戦（バンテリンドームナゴヤ）に5−1と勝利、投打がかみ合い貯金を最多タイの10とした。

先発の松本健吾が7回4安打1失点と試合を作ると打線は相手エース、高橋宏斗攻略のためのベンチワークも光った。

【プロ野球解説】西武4年ぶり単独首位 ︎巨人6連勝”DeNA走られすぎ問題 ︎”度会のミス『絶対ダメ！』中日郄橋なぜ勝てない…広島栗林の好投が阪神打線を狂わした？ソフトバンクの今を象徴する１プレイ！

エース相手に長打は厳しいと想定、ホセ・オスナ、ドミンゴ・サンタナの主軸2人をオーダーから外した。

さらに高橋には前回対戦で7回無得点と封じ込められたとあって、2回一死一、三塁の場面で古賀優大にセーフティスクイズを選択。古賀も初球にしっかり決め、スクイズを成功させると、さらに4回無死一、二塁の場面でも岩田幸宏に送りバントを命じ、好機を広げ、この回4得点とリードを広げた。

試合前まで犠打はシーズンわずか3つとあって効果的な作戦となったが、池山ヤクルトの快進撃には球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は5日17日に自身のYouTubeチャンネルに「【プロ野球解説】西武4年ぶり単独首位！！巨人6連勝“DeNA走られすぎ問題”度会のミス『絶対ダメ！』中日高橋なぜ勝てない…広島栗林の好投が阪神打線を狂わした？ソフトバンクの今を象徴する1プレイ！」と題した動画を更新。週末の各球団の戦いぶりを振り返っている。

高木氏は17日の中日・ヤクルト戦の内容について鍵となった2つのバントシーンに着目。