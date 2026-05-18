メイプル超合金カズレーザー（41）が18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。栃木で発生した強盗殺人事件の実行犯が16歳の少年4人だったことについて、今後の「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）」犯罪の改善点についてコメントした。

MC南海キャンディーズ山里亮太から「（トクリュウ関連の犯罪が）どんどん低年齢化しているって、データとしてもこわいですよね」と振られたカズレーザーは「ただ、自分の感覚では、15歳、16歳のときに強盗という犯罪がどれだけ悪いものか、それは完全に理解しないものの、できるものではないという認識はあるじゃないですか、その理解はあると思うんですよ」と話した。

そして「認識とか理解力ではない、むしろ追い込まれた状況で逃げ道がないから、っていうんだったら別ですけど…。もし、逃げ道がなくて犯罪に巻き込まれてしまうのであったら、その接点は改良、改善するしかないと思う」。

さらに「携帯なりスマホなりでアクセスできなくするとか、少なくとも未成年が契約してるってことはないので、親御さんなりなんなりが代理で契約して、お金を払っているわけですから、保護者なりがログを全部、監督・監視できるようなシステムを…。ある程度フィルタリングがあるにしても、もっとそっちに移さないと難しいんじゃないかと思いますね」と未成年者のスマホ利用の制限について、具体的な対策を提起した。

栃木県上三川町の強盗殺人事件で、県警下野署捜査本部は17日、強盗殺人容疑で、指示役とみられる横浜市港北区小机町、無職竹前海斗容疑者（28）と、妻の無職美結容疑者（25）を逮捕した。海斗容疑者は羽田空港から出国しようとしている寸前、国際線ターミナルで確保した。逮捕者は16歳の少年4人に加え6人となった。

捜査本部は、夫妻は事件当日、現場とは別の栃木県内におり、指示を出していたとみている。さらに上位に指示役がいる可能性もあり、匿名・流動型犯罪グループとみて捜査を続けている。