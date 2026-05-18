SEVENTEEN（セブンティーン）の公式キャラクター「MINITEEN（ミニティーン）」が、ソウル市内でアイスクリーム店をオープンする。

所属事務所PLEDISエンターテインメントは17日、「ミニティーンの3度目のポップアップ『Ice Cream with MINITEEN』が、23日から6月2日までの11日間、ソウル・ソンス洞で開催される」と発表した。

今回は、アイスクリーム店を経営するミニティーンの日常がコンセプト。ミニティーンは、セブンティーンをモチーフにしたキャラクターで、従業員に変身したキャラクターが来訪者を迎える。室内には大型フォトゾーンと快適なラウンジが設けられ、夏のリゾート気分が味わえるという。

多様なコラボコンテンツも用意した。ミニティーン・クッキーをトッピングしたアイスクリームを販売。またフォトブースでは、キャラクターと一緒に撮影できる4枚カットの写真撮影もできる。他にアイスクリームコーンデザインのキーホルダーやマグネット、アイスクリームトラック形状のクーラーバッグ、組み立て可能なアクリルスタンドなどのグッズも販売する。グッズは後日、Weverseショップでも購入できる。

昨年6月の初ポップアップ時には、世界24都市で28万人以上のファンが訪れるなど、グローバルなパワーを証明した。