【ハーゲンダッツ】チョコミントフレーバーのミニカップが6年ぶりに登場!『ショコラミント エクストラ』

ハーゲンダッツ ジャパンは、ミニカップ『ショコラミント エクストラ』を5月19日から期間限定で新発売する。ミニカップのチョコミントフレーバーの発売は、6年ぶりだという。

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〈チョコとミントの最適なバランスを追求した新作〉

チョコミントフレーバーは、年々市場シェアを拡大しており、夏の最盛期に合わせて発売されている。ハーゲンダッツでは、2020年発売のミニカップ『ホワイトミント&ショコラ』、2024年発売のバー『ショコラミントクランチ』などが“チョコミン党”から高い注目を集めた。

今回は、“チョコミン党”が求める、しっかりとしたミントの爽快感に着目し、ミントの強度にこだわって商品を開発。チョコの甘さや口どけ、食感のアクセントの程度まで試食を重ね、チョコとミントの最適なバランスを追求した。

◆ハーゲンダッツ ミニカップ『ショコラミント エクストラ』

清涼感のあるミントアイスクリームに、パリパリ食感のビターチョコチップを合わせたアイスクリーム。突き抜けるようなミントの爽快感に、アクセントとしてチョコチップの食感を加えた。

【ミント配合を従来より増やしたミントアイスクリーム】

ミントアイスクリームには、従来のミントフレーバーよりもミントを多く配合し、すっきりとした爽快感が楽しめる味わいに仕上げた。着色料を使用せず、素材本来の白さを生かしている。

【食感とくちどけのバランスにこだわったビターチョコチップ】

チョコチップは、すっきりとしたミントと相性のよい、甘さ控えめでカカオ感のあるビターな味わい。パリっとした食感と口どけにこだわり、全体にバランスよく散りばめた。

〈商品情報〉

【商品名】ハーゲンダッツ ミニカップ『ショコラミント エクストラ』

【種類別】アイスクリーム

【成分】無脂乳固形分10.0%、乳脂肪分12.0%、卵脂肪分0.5%、チョコレート脂肪分4.2%

【原材料名】クリーム(生乳(北海道))、乳等を主要原料とする食品、砂糖、脱脂濃縮乳、チョコレートチップ(準チョコレート)、粉あめ、卵黄/ペパーミント香料、植物レシチン、(一部に乳成分･卵･大豆を含む)

【内容量】110ml

【希望小売価格】税込373円

【発売日】2026年5月19日

【販売先】全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなど