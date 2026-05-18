【カンロ×サボリーノ】規格外「ピュレグミ」活用、“ほんのりフルーティー”な香りのフェイスマスク発売

カンロはこのほど、グミ菓子「ピュレグミ」とタイパコスメブランド「サボリーノ」とコラボし、アップサイクル原料を使用した高保湿フェイスマスクを、6月2日から数量限定で発売する。30枚入り(288ml)で税込1,540円。

「サボリーノ」を手がけるスタイリングライフ･ホールディングスのBCLカンパニー、独自の発酵技術を持つバイオものづくりスタートアップのファーメンステーションと連携した。

両社はインターブランドジャパンと共同で、食品などの製造過程で生じる廃棄資源をフェイスマスクの原料にアップサイクルするサステナブル企画「あますことなくいただきマスク」を展開している。今回は第2弾となる。

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〈規格外のグミから独自原料を生成〉

製造工程で発生する規格外の「ピュレグミ」を活用し、ファーメンステーションの発酵･蒸留技術で、化粧品原料となる「発酵エタノール」にアップサイクルした。

開発段階では、もろみの泡立ちやすさがアルコール濃度を高める蒸留工程の効率に影響した。そこで、「ピュレグミ」の特徴に合わせて発酵条件を最適化し、製法も改善して、純度95%以上の発酵エタノールの生成を実現した。

保湿成分には、環境配慮型の成分「スクワラン」を採用した。パッケージ袋は、プラスチック使用量を従来品より約15%削減し、肌の心地よさと地球環境への配慮の両立にこだわったとした。

また、フルーティーな味わいが特徴の「ピュレグミ」をイメージし、ブドウやレモンの果実エキスなど、植物由来の成分をフェイスマスクに配合。ほんのりフルーティーな香りがするよう仕上げたとしている。

■商品概要

商品名:「サボリーノ 目ざまシート 高保湿タイプ N PG26〈フェイスマスク〉」

価格: 税込1,540円

内容量: 30枚入り(288ml)

発売日: 2026年6月2日(火)

発売元: スタイリングライフ･ホールディングス BCLカンパニー

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〈「サボリーノ」について〉

BCLカンパニーが手がけるスキンケアブランド。2015年発売の朝用オールインワンシートマスク「サボリーノ 目ざまシート」を軸に事業展開している。同商品は、洗顔からスキンケア、保湿下地までを1つで完結する手軽さや品質などが支持されている。2025年9月時点で累計販売枚数は12億枚を突破、ベストコスメ150冠を獲得した。

〈「ピュレグミ」について〉

2002年発売のハート型グミで、フルーツのおいしさを引き出す“すっぱいパウダー”と独自の“果肉食感”が特徴。噛むほどにフルーティーな甘ずっぱいおいしさが広がるよう仕上げている。食べた瞬間こころが晴れるようにと、“ちょっとハート(気持ち)があがる”ハート型を採用している。