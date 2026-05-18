『imperfect MARUNOUCHI ROASTERY』のラブフラワーバイツほか｜真野知子の「おいしいギフト」

ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『imperfect MARUNOUCHI ROASTERY』のラブフラワーバイツほか、です。

「ラブフラワーバイツ」 \3,240、ドリップバッグコーヒー（コロンビア産デカフェコーヒー）8袋セット \2,000。材料に使用されているのは、森の保全や生産者の暮らしに配慮したガーナ産カカオのチョコレートや、水源の保全や土地固有の植物を植えるといった、ミツバチの生育環境を整えながら育てられたアーモンドなど、サステナブルな取り組みも魅力。

真野

このお花型のクッキーに、一目惚れしちゃったの。かわいくない？

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アシンメトリーなフォルムがかわいい！

真野

あえて、こんなデザインにしているんだって。今回は、丸の内にオープンした『imperfect MARUNOUCHI ROASTERY』のラブフラワーバイツというクッキーサンドです。卵・小麦不使用で米粉やアーモンドプードルを使って作られているの。

編集S

米粉らしい、口あたり軽やかなサクほろ食感…！ 2種類の味わいが楽しめるんですね〜。

真野

ココア生地は、シナモンなどのスパイスの香りがアクセントになっていて、「レモンホワイトチョコレート」は、柑橘のさっぱりとした風味とまろやかなホワイトチョコの甘みが相性抜群ですよ。

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どちらも濃厚なチョコレートガナッシュが、ぎゅっとサンドされているので食べ応えもしっかりあるのが嬉しいです！

真野

ギフトとしてペアリングしたいのは、コロンビア産デカフェコーヒー。カフェインが気になる方や、夜に楽しみたい方にもぴったり。個包装のドリップバッグだから、手軽にお配りできるのも魅力的です。

編集S

コーヒーセットは、テトラ型ボックス入りなのもおしゃれですね！

SHOP DATA

imperfect MARUNOUCHI ROASTERY

東京都千代田区丸の内2-3-1 231PLACE TEL. 03-5222-6521 営業時間 7:00（土・日・祝日11:00）〜19:00 不定休 公式サイト

真野知子

まの・ともこ ギフトコンシェルジュ。手土産など日常的なギフトからハレの日まで多彩なシーンに合わせたギフトをセレクト。

編集S

コーヒーは9種類から選べるので、スイーツと組み合わせたギフトにも！