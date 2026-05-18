東海地方は、明日19日(火)まで、晴れて暑さが続くでしょう。20日(水)以降は、梅雨のはしりで、曇りや雨の日が続き、季節先取りの暑さはいったん収まりそうです。本格的な雨の季節は近づいています。晴れの日を利用して、大雨への備えは早いうちから進めておきましょう。

今日18日(月)も真夏日が続出 熱中症に警戒

今日18日(月)も、本州付近は高気圧に覆われて、広く晴れています。空気は乾いてるため、東海地方は午後も雲が少なく、安定した晴れの天気が続きそうです。強い日差しが届くため、屋外では、帽子や日傘の活用、日焼けどめクリームなどで、紫外線対策を万全にするようにしてください。

昨日17日は、名古屋や岐阜、津で、今年初めての真夏日となるなど、今年一番の暑さとなった所が多くなりました。今日18日も、午前中から気温はぐんぐん上がっています。正午の気温は、名古屋で29.0℃、岐阜で29.6℃、津で24.5℃、静岡で25.1℃です。最高気温は30℃以上の真夏日となる所が多いでしょう。5月だからといって油断せず、こまめな水分補給や休憩を意識して、熱中症に警戒してください。

暑さは明日19日(火)まで

明日19日(火)は、高気圧の中心は東の海上へ移動しますが、東海地方は高気圧圏内が続く見込みです。今日18日よりも、湿った空気が入るため、多少雲が増える程度で、広く晴れそうです。

最高気温は、名古屋と岐阜で30℃、津で26℃、静岡で27℃の予想です。今日18日より、真夏日地点は減りますが、それでも、7月並みの暑さが続く所が多いでしょう。紫外線対策と熱中症対策を心掛けてください。

20日(水)から梅雨のはしり 気温はダウン

20日(水)以降は、本州付近に延びる前線や低気圧の影響を受けやすいでしょう。曇りや雨の日が増え、すっきりしない日が多くなる見込みです。

20日(水)は、最高気温が名古屋で23℃予想などで、各地で一気に気温が下がる見込みです。21日(木)以降も、雲が多いため日差しは弱く、暑さは落ち着くでしょう。

26日(火)〜31日(日) ムシムシとした日も 東海の梅雨入りはいつ?

26日(火)から29日(金)にかけても、前線や低気圧の影響を受けやすく、曇りや雨の日が続くでしょう。来週末(30日・31日)は、広く晴れ間が広がる見込みです。この期間は、極端な暑さはありませんが、ムシムシと感じられる日が出てきそうです。体調管理、食品やお弁当の管理にも十分注意してください。

なお、東海地方の今年の梅雨入りは、6月上旬と平年並みの予想です。大雨への備えは早いうちから進めておくと安心です。