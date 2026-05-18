県内で活動する「地域おこし協力隊」の支援拠点が初めて整備され、17日、山形市で開所式が行われました。



地域おこし協力隊は、人口減少や高齢化が進む地方で、都市部の住民を一定期間受け入れて、地域協力活動に取り組んでもらう制度です。県によりますと、県内で2025年度活動している地域おこし協力隊員は196人で、4年連続で過去最多を更新しています。



この度、山形駅東口近くに地域おこし協力隊の支援施設が整備され、17日、山形市で、施設の概要を説明する開所式が行われました。新しくできる施設の名称は「M・I・O（ミオ）」。「M・I・O」では、定額の月会費を支払うと、各地の地域おこし協力隊と交流できるコワーキングスペースの利用や、各種セミナーへ参加できるようになります。



地域おこし協力隊支援拠点M・I・O 伊藤一之代表「真正面から地域おこしをやっていきたいという想いで、M・I・Oを立ち上げた。地域おこし協力隊と言いつつも、OB・OG・企業・大学生も交じって、そこから新しいプロジェクトを生み出したい」



「M・I・O」の利用は、6月1日からで、17日から利用申し込みを受け付けているということです。