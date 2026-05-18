英文学のみならず、思考、日本語論などさまざまな分野で活躍されてきた、評論家、エッセイストの外山滋比古さん。著書には、およそ40年にわたりベストセラーとして読み継がれている『新版 思考の整理学』などがあり、2020年7月30日に96歳で逝去されました。そこで今回は、外山さんの著書『乱読・乱談のセレンディピティ』から一部を抜粋し、外山さんの「思いがけないことを発見するための読書術」をお届けします。

【書影】『思考の整理学』著者が贈る、思いがけないことを発見するための読書術・雑談術。外山滋比古『乱読・乱談のセレンディピティ』

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聴く知性とは

人間のことばはもともとは、読んだり書いたりするものではなかったのである。まず、しゃべることから始まる。

はじめは相手を考えずにことばを発することもあって、しゃべるというより、ひとりごとに近いことばである。

やがて、相手とことばをかわす会話が始まる。さらに学校へ行って教わるのではなく、生活の中で自然に話しの仕方を覚える。その段階でのことばは、おもしろく、たのしく、頭のはたらきをよくしてくれる自然な活動であることが明らかになる。

そこで、リテラシイがもち込まれる。リテラシイは声がない。あっても二次的である。おしゃべりとは頭のはたらきもまったく異なる。リテラシイにはなにより記憶がものを言うから、もの覚えのいいのが良い頭だとされる。

どれくらい覚えているか、学校ではときどき試験をしてチェックする。頭がよくても、忘れやすいのは劣った頭であるとされる。みなが忘れるのを怖れ、博覧強記をあこがれ、つまらぬことはどんどん忘れる創造的頭脳を劣等なりとした。近代教育の落とし穴である。

話すことばを軽んじてきた伝統

記憶力の超人的なコンピューターがあらわれて、こういう博覧強記の価値は暴落したはずであるが、頭の古い人が多くて、昔ながらの記憶型人間がエリートだという考えから自由になることができない。大部分がコンピューターと競合して、あえなく敗退することになる。

おしゃべりは２人で成立する。しかし、２人では足りない。三人寄れば文殊の知恵、というように、２人より３人の方が、知恵が出やすい。

しかし、３人でもなお足りない。５、６人が集まって、おしゃべりをすると多元的コミュニケーションが可能になり、おそらく最高の人知のあらわれる可能性が生まれるであろう。コンピューターをいくら集めても、おしゃべりをさせることはできない。

日本はほかの国に比べても、話すことばを軽んじてきた伝統がつよくて、会話ということもなく、ただ、ことばをかわしていた。スピーチということも、明治になるまでおこなわず、したがって、それをあらわすことばもない。明治になって、演説という訳語をこしらえたものの、演説のできる日本人はいなかった。その後、弁論、雄弁などのことばがあらわれたが、談話は文章に及ぶべくもなかった。

雑談こそもっとも有望な頭の訓練

３人以上が集まってたのしく話し合うことはなかったが、ひとつおもしろい例外があった。数人が集まって、めいめいが句をつくる連句、俳諧が生まれたことである。その前に連歌があったが、ことばの交響ということにかけては俳諧連句に及ばない。

連句はしかし文語である、文字のことばの交響であった。話すことばで、おしゃべりのおもしろさを出すことに成功したのは、菊池寛の主宰する「文藝春秋」であった。座談会と呼ばれて、たちまち、広まったが、雑誌などの記事になったという点で、なお、文字的なしばりを受けていた。長い歴史がありながら、座談会文化を生むまでにはなっていない。



（写真提供：Photo AC）

形式はすぐれていても、話し手の能力にもうひとつ欠けるところがあったものと思われる。いま、座談会は知的な表現様式ということが難しい。せっかく世界に比を見ない新しい形式であるのに新しい文化を育てることが出来なかった。日本人が話すことばをバカにしているせいであろう。

文字ことばがコンピューターに侵食されつつあるのを見れば、活路は話すことば、それもひとりごとやふたりでの会話ではなく、何人かで、たのしく談論すれば、その間に、真に新しい着想につながる。雑談こそもっとも有望な頭の訓練ということになる。

文字を読む目の知性のほかに耳と口で話し、聴く知性のあることを、われわれは知らなかった。これはどんなに大きな損失であるか、もちろんお互いはよく知らない。

乱談のストレス解消

年をとってからの乱談には、若いときにないよさがある。

気が若返るのだ。年を忘れる。おのずと元気もでる。

少し気分が重いと思っても、おしゃべり会に出て、話していると気がしゃんとしてくる。夢中になって話していると、いつしか、気分のよくなかったことも忘れて、別人のようになり、足どりもかるく帰宅する。まだまだ、やれるという自信がわいてくる。

老人を悩ます姿なき敵はストレスである。現代医学はまだストレスが充分によくわかっていないようで、ストレス性の疾患には手が出ないらしい。老年でなくても苦しめられる腰痛なども大半はストレス性であるというから、治療の手がない。糖尿病にもストレス性のがふえているという。

老化もストレス性が少なくない。クスリも治療法もないが、乱談のストレス解消力は老化をおさえるアンチ・エイジングのもっとも有効な方法であるように思われる。

乱談の活力は老衰をおさえるばかりでない。若いときになかった頭のはたらきを促進する、若返る、などと考えるのは古い。うまくすれば高齢者は、若いときになかった知力、気力、精神力をのばして、若いときとは違った活力に満ちた生き方をすることができる。そういう高齢者がふえれば、高齢化を怖れることもない。

社会福祉としても、おしゃべり、乱談による精神の活性化はもっともおもしろい方策であるように思われる。

※本稿は、『乱読・乱談のセレンディピティ』（扶桑社）の一部を再編集したものです。