警察庁が公表した「令和７年中における死体取扱状況（警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者）について」によると、2025年中における警察取扱死体20万4,562体のうち、自宅で死亡した一人暮らしの者は7万6,941体で37.6％だったそうです。そんな中「老後ひとりの『最期の居場所』をみつけるのは難しい」と語るのは、住生活問題を専門とする追手門学院大学地域創造学部教授・葛西リサさんです。今回は葛西さんの著書『単身高齢者のリアル ――老後ひとりの住宅問題』より一部を抜粋し、単身高齢者の実態をお届けします。

【図表】年齢階層別、自宅内において死亡した一人暮らしの者。65歳以上の高齢者は全体の…

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増える「よくわからない死」

実は、長らくの間、孤独死には公式な定義が与えられてこなかった。そのため、孤独死というものの実態はいまだに明らかになってはいない。

2023年、政府は孤独死・孤立死の実態把握に向けたワーキンググループ（ＷＧ）を組織し、ようやくその可視化を目指すことを宣言した。そこでは、孤独死と孤立死の用語の整理が行われている。似たものとして使用されがちなこれら用語だが、明確な違いがある。

「孤独」が、ひとりぼっちの状態を「寂しいと思う」という主観的な意味を含むのに対し、「孤立」は、つながりや助けのないことという客観的な状態を指す。ＷＧでは、それぞれの死と生前の「寂しい」という状態をリンクさせるデータが存在しない限りにおいては、客観的な状態を示す「孤立死」を採用することが適当だと結論づけている。一方で、これまでさまざまな媒体で多用され、広く認知されている「孤独死」という表現を排除するものではないと付言している。

その上で、2025年4月には「孤立死者数の推計方法等について」というとりまとめが公表された。そこでは、孤立死（孤独死）を「誰にも看取られることなく死亡し、かつ、その遺体が一定期間の経過後に発見されるような死亡の様態」と仮置きするとしている。

孤立死・孤独死の定義をめぐる議論

このＷＧにおける孤立死（孤独死）の定義をめぐる議論の一端を以下にまとめておこう。

例えば、(1)死亡場所を自宅に限定するのかについては、屋外を含めないこととしている。また、(2)世帯類型を単身者のみにするのかについては、中間報告では、近年では夫婦や親子で亡くなっている事例もあることから、今後検討することとしていたが、最終的な取りまとめでは、警視庁のデータとの整合性も勘案して「一人暮らしの者」を対象とするとしている。なお、(3)自殺の扱いについて、調査統計によっては自殺を含めないものもあるが、同ＷＧではこれを除外しないことを決定している。



『単身高齢者のリアル ――老後ひとりの住宅問題』（著：葛西リサ／筑摩書房）

さらに、(4)生前の状況や、(5)看取りの有無については、警視庁のデータからは推定が難しいとし、死後経過時間と併せた検討の方法が模索されている。(6)年齢基準についても、限定せず広い年齢層を対象とすることを決めている。(7)死後経過時間については8日以上とし、その理由について、「「少なくとも発見される前の7日間は、連絡がとれないことを気にかけてくれるような他者との接触機会がなかった」ことが推察され、そのような状況については、生前に「社会的に孤立していた状態にあったことが強く推認される」としても違和感はなく、概数を推計するための一定の目安として考え得る」としている（内閣府「孤立死者数の推計方法等について」2025年）。

これらの限界を加味したうえで、孤立死（孤独死）に該当する死はどの程度あるだろうか。

2024年、政府は、初めて全国の自宅で死亡した単身者の数を公表した（下図表）。警視庁の集計によれば、2024年度に一人暮らし、かつ自宅で亡くなった人は7万6020人であり、そのうち65歳以上の高齢者が約8割を占めた。また、ＷＧでは、「社会的に孤立していた状態にあったことが強く推認される」死後8日以上経過した死を再集計しており、その数は、2万1856人だった。ただし、これは単年度の数字であるため、経年的な傾向、つまり増加傾向にあるのかどうかの確認をすることはできない。

「孤独死」の定義と事例

そこで、日本でいち早く孤独死の可視化に努めてきた東京都監察医務院のデータを参照しよう。2010年に同院がまとめた「東京都23区における孤独死の実態」によれば、孤独死を「異状死のうち、自宅で死亡した一人暮らしの人」と定義している。

明らかに病死の場合には「自然死」とされるが、死因がはっきりしない遺体は「異状死」（自殺、事故死、死因不明＜病死含む＞）に類型され、同院が検案、解剖する。つまり、この異状死のうち、自宅で死亡、かつ一人暮らしという条件に合致するものを「孤独死」としてカウントするということである。同報告書には、監察医からみた孤独死の具体的な事例が掲載されているので見てみよう。

事例(1)

70代の男性。死者は独身で、兄弟はいるが、ずっと会っていないという。隣人が、腐ったようなにおいが日々増してきていること、部屋の明かりがつけっぱなしになっているのを不審に思い110番したことで発見された。死後10日くらい経っていたため、解剖によっても死因は不明とせざるをえなかった。

事例(2)

80歳代の女性。心臓病の診断を受け、主治医からは「いつ突然死してもおかしくはない」と言われていた。死者の子どもが自宅へ様子を見に行ったところ、浴槽内で死亡しているのを発見した。お湯の水を飲みこんだ所見に乏しく、心臓発作により亡くなったものと診断された。

事例(3)

50代の男性。亡くなる数年前に離婚。仕事仲間が、その男性と連絡が取れないことから、自宅を見に行ったところ、居間で死亡しているのを発見した。最近は体調不良を理由に仕事はしていなかったようだが、日常の生活状況は不明であるという。解剖により、心筋梗塞と判断された。

事例(4)

内縁関係の夫婦である60歳代の男性と女性。近所の人と、数カ月前に会ったことまでは判明したが、日常の生活の詳細は不明。男性の息子が、1カ月ほど連絡がつかないことから心配となり、様子を見に行ったところ、自宅の布団の上で2人とも死亡しているのを発見した。解剖の結果、男性は脳出血、女性は腐乱のため死因を決定することができなかった。

前述のようなケースも含め、同院が集計した孤独死の数は、統計がスタートした1987年時点では男性788人、女性335人だった。それが2006年には男性2362人、女性1033人、さらに2020年には男性4206人、女性1890人と一貫して増加している。孤独死者に占める高齢者の割合は高く、同院の2020年の調査では65歳以上が全体の7割を占めた。

なお、同報告書では、死後経過時間についても把握することができる。2020年に孤独死した6096人のうち1日以内の発見が18.2％、2〜3日が27.7％と半数近い人が3日以内に発見されている。

助けを求めようと連絡した先は

2011年、東京都監察医務院のデータをもとに、全国の孤立死数の推計を行ったニッセイ基礎研究所の報告書は、死後変化と発見までの日数から孤立死の定義を検討している。それによれば「一般的に死後24時間程度を経過したころから腐敗が開始し、24〜48時間経過すると腐敗を原因とした変色がみられ」るという。また、近隣住民への心身の健康や環境衛生面の問題はもとより、特殊清掃にかかる費用や不動産価値の低下など、社会的、経済的な負の影響を考慮すれば、死後2日以上を「孤立死」の一つの基準と考えてもよいと整理している。この数字は、2025年のＷＧの取りまとめとは大きな差がある。

また、臨終の間際、誰かがそばにいたとして、その死は孤立していなかったと言えるだろうか。

2022年の毎日新聞の記事によれば、夫婦や親子のいずれもが亡くなった状態で発見されるケースが、都内だけで117世帯（234人）確認されているという。世帯構成別では、夫婦が62世帯、親子が40世帯、きょうだいが15世帯だという。さらに、推定される死因は、2人とも病死が72世帯144人、心中や無理心中が29世帯58人、1人が自死し、その後1人が病死したケースが16世帯32人であった（毎日新聞2022年6月12日）。

ある福祉関係者が、社会から孤立した親子にまつわる話をしてくれた。自宅で母親が熱中症で亡くなってしまった。娘は成人していたが障害があった。娘は誰にも相談できず、どうしていいかわからずに、そのまま1週間ほど放置したのだという。しだいに遺体が腐敗し、ひどい悪臭にたまらずパニックになった。助けを求めようと連絡した先は、以前サービスを受けたことがある携帯ショップの代表電話だった。

娘は障害者手帳を持っていたことから、少なくとも行政とのかかわりはあったはずだった。にもかかわらず、とっさに思い出した人が、親類はもとより、行政でも、地域の人でもなく、かつて優しくしてくれた携帯ショップの店員だったというのは皮肉な話である。とはいえ、この事例は、現代社会のありようを象徴しているようにも思う。ともに生活する家族がいても、その家族が丸ごと社会から孤立している。その死をどう評価すべきだろうか。

このような、堂々巡りの議論が今なお繰り広げられ、日本の孤立死をめぐる定義はいまだ揺れつづけている。

※本稿は、『単身高齢者のリアル ――老後ひとりの住宅問題』（筑摩書房）の一部を再編集したものです。