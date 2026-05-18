美輪明宏「苦しみを経験すると、幸せが訪れたとき、そのありがたみがよくわかる。苦しみは幸せになるためのプロセスと考えて」

歌手、俳優の美輪明宏さんがみなさんの心を照らす、とっておきのメッセージと書をお贈りする『婦人公論』に好評連載中「美輪明宏のごきげんレッスン」。５月号の書は「苦楽」です。

【美輪さんの書】これが、この世の法則…

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「苦あれば楽あり」がこの世の法則

私はつねづね、この世は「正負の法則」で成り立っていると語ってきました。どんな人にとっても、いいことと悪いことは同じ量だけ存在します。ですから苦労した人は、有形か無形かを問わず、苦労と同じ量の喜び、ご褒美を必ずもらえます。楽あれば苦あり。苦あれば楽あり。これが、この世の法則です。

苦しみを経験すると、幸せが訪れたとき、そのありがたみがよくわかります。また、小さなことにも幸せを感じるようになるはず。つまり、幸せに対する感度が上がるのです。

ところが、苦しみの経験をあまりしてこなかった人は、幸せに対して鈍感になり、今の自分がいかに幸せなのか気づかないことがあります。

苦しみは幸せになるためのプロセス

歳を重ねれば、親や配偶者の介護、家族や自分の病気など、さまざまな試練が訪れるでしょう。私自身、脳梗塞を経験し、びまん性汎細気管支炎という慢性の病気にも悩まされてきました。そうであるからこそ、体調がいいとそれだけで喜びを感じますし、散歩に出かけて花を見たり鳥の声を聴くと心が洗われ、「あぁ、この世は美しい」と幸福を感じます。これは若いころにはなかった感覚です。

苦しい体験やつらい思いは、色にたとえれば黒や灰色。でもそれは、いつか必ず現れる、輝く虹色を際立たせることになります。ですから、苦しみは幸せになるためのプロセスと言ってもいいかもしれません。

人間は、何歳になっても新たな道に踏み出すことができます。それまでの苦労は、そのときのための〈義務教育〉と捉えてはいかがでしょうか。もし今、苦しみの渦中にいる方がいたら、そこを卒業すれば素敵なご褒美をいただけると信じて、どうか困難を乗り越えてください。

●今月の書「苦楽」