いついかなる時も、全方位に注意しながら生活するのは難しいもの――。骨折という大惨事を招いた、日常に潜む《まさか》の体験を聞きました

朝起きたら股間に激痛が！

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●回答者数…116人 ●平均年齢…64.5歳

※カッコ内の年齢は骨折時

大掃除中に…

●年末の大掃除中、気づいたら階段から転げ落ちていた。右肩を骨折していたのでギプスで1ヵ月ほど固定し、3ヵ月のリハビリで元の生活に戻ることができた

（73歳・主婦）

●冷凍イカを足の上に落としてしまい、右足の中指が折れてしまった。骨にいいという牛乳を子どもが買ってきてくれたので、とりあえず飲んでいます

（62歳・主婦）

●脚立に乗って庭木の手入れをしていて、足を踏み外し転落。腰椎を圧迫骨折した。3週間入院し、退院後はストレッチをして体の柔軟性を高める努力をしている

（82歳・年金受給者）

●ハンガーにかけた服を吊るそうと思ったら、突っ張り棒が眉間に落ちてきて鼻骨が折れた。まっすぐきれいに折れたため、安静にする以外に治療法がないという。3週間ほど内出血やアザが残ったが、メガネをかけてごまかした

（56歳・会社員）

●ビル風で自転車ごと横転。左足のひざ下を複雑骨折してしまった。リハビリも含めて、4ヵ月半入院することに。風呂も入れず、トイレは車いすで看護師さんの付き添いなしには行けなかった

（63歳・自営業）

●風呂上がりに下着を穿こうとした際、足の指がパンツの端に引っかかってバランスを崩し、右足の小指の上に全体重がかかるかたちで転倒。靴を履くと痛いので、サンダルで乗り切った

（59歳・パート）

●洗濯物を取り込もうと、縁側から下りずに手だけを伸ばした瞬間、足がもつれてバランスを崩し、尻もちをついてしまった！第一腰椎圧迫骨折と診断

（76歳・主婦）

＜後編につづく＞