「びっくり報告すぎて」女性アイドル、「離婚しちゃいました！」と報告。「マジか！ちょっとした衝撃が！」
アイドルグループdemipoguneの和田輪さんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。離婚したことを報告しました。
【投稿】和田輪、離婚報告ポスト全文
ファンからは「わださんと、わださんと仲良くしてくれるひとたちの幸せを願っています」「これから幸せになってください」「長い人生！ そんなときもあるよね」「びっくり報告すぎて」「マジか！ちょっとした衝撃が！」「どうぞお健やかに」などの声が寄せられました。
これからは別々の道を歩むことになりますが、2人の選択がこれからの人生をより豊かなものにしてくれると良いですね。
(文:五六七 八千代)
【投稿】和田輪、離婚報告ポスト全文
「どうぞお健やかに」和田さんは「ご報告です！ 先日離婚しちゃいました！！！残念！！！！！」と、離婚を報告。続けて「誰も悪いことはしていません！」と強調し、お互いに遺恨のない円満な決断であることを明かしました。最後には「和田輪の活動に変わりはございません！ 今後ともよろしくお願いします！！！」と、今後の活動への意欲も力強くつづっています。
元夫も離婚を報告同日、和田さんの元夫でライターの白石倖介さんも自身のXで離婚を報告。「離婚届も一緒に出しました」とつづっています。最後まで互いを尊重し合う、円満な形での決着となった様子です。
これからは別々の道を歩むことになりますが、2人の選択がこれからの人生をより豊かなものにしてくれると良いですね。
(文:五六七 八千代)