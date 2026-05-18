スピリチュアリストとして、さまざまな角度から読者のお悩みに答え、生きる指針を示してくれる江原啓之さん。現在は熱海に在住し、ていねいな暮らしをしながら日々「生きる上で大切なこと」を発信し続けています。『婦人公論』の連載「〈幸せぐせ〉を身に着けよう」。第52回は「過去に夫の友人と不倫していたことを、隠しているのが苦しい。夫に告白すべきか」です。

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

Q 過去に夫の友人と不倫していたことを、隠しているのが苦しい。夫に告白すべきか

Ａ）墓場まで持っていくつもりで黙っている

Ｂ）離婚を覚悟のうえで正直に話す

誰のための行動なのか

今回は、過去の過ちを告白するかどうかというテーマです。不倫なんてしたことがないという人も、もし自分だったら……と考えてみてください。

あなたは以前、夫の友人と恋愛関係にありました。不倫をしていたことは夫にはバレておらず、現在は相手と別れて、平穏な結婚生活を送っています。夫婦仲は悪くないだけに、過去の自分の行いを思うと良心の呵責にさいなまれる日々。いっそ、正直に話してしまおうかと悩んでいる、というシチュエーションです。

もう終わったことなのだから、あえて言う必要はないというのがＡ。一方で、ずっと苦しんでいるよりは、思い切って打ち明けたほうがラクになるのではないか。離婚を覚悟のうえで謝罪もしよう、というのがＢです。選ぶポイントは、夫のためを思った行動かどうか。さて、幸せぐせはどちらでしょう？

「利己的な気持ち」は小我

答えはＡ。Ｂは、良心の呵責に耐えきれず、ラクになりたいという自分のための行動だからです。あなたはそれで気が済むかもしれませんが、打ち明けられた夫は、どう感じるでしょうか？ 思ってもいなかったことを、いきなり告げられたら、ショックを受けないわけはありませんよね。過去のこととはいえ、相手は自分の友人。今さらどうすればいいのか、混乱するのではありませんか？

自分がラクになりたいがために、言わなくていいことを吐露し、相手を困らせても幸せな結果につながるとは思えません。自分を最優先する利己的な気持ちを「小我」と言いますが、Ｂはまさしく小我な行動で、不幸の道なのです。

それに、「離婚を覚悟のうえで」と言いますが、心のどこかでは、正直に言えば許されるのではないかという期待があるのではないでしょうか。それもまた小我。甘えでしょう。

自分が背負っている十字架が重い、苦しいからといって、夫にもその十字架を背負わせるような告白に、愛はあるでしょうか？ 打ち明けてしまったら、不倫相手であった夫の友人まで巻き込むことになります。何をどう考えても、幸せの道ではありません。



（イラスト◎大野舞）

「ウソも方便」は大我

さきほど自己中心的な考えは小我だと述べました。小我の反対は「大我」です。大我とは相手を尊重する利他愛のこと。今回で言えば、Ａが利他愛による行動です。

自分が背負っている十字架がどんなに重く苦しくとも、自分ひとりで背負う。だからあえて過去を打ち明けるようなことはしない。「不倫をしていたことを黙っているのは、夫にウソをつくことになるのでは？」と疑問に思うかもしれませんが、ウソにも小我のウソと、大我のウソがあるのです。

小我のウソというのは、自分かわいさの保身が動機ですから、ついてはいけません。大我のウソというのは、相手のためを思ってのことで、いわば許されるウソ。昔から、ときにはウソをつく必要もあるという意味で「ウソも方便」などと言いますよね。これが大我のウソです。

Ａは、夫を苦しめないためにつくウソで、言葉を換えれば、言わぬが花。なんでも正直に話せばいいというものではないのです。

以前、個人相談を受けていた頃、「独身時代にアダルトビデオに出演したことが夫にバレないだろうか」と悩む女性がいました。私はもしバレたとしても、「似ているけれど私じゃない。そんなこともわからないなんて失礼ね」とシラを切るように、とアドバイスしました。もしシラを切れず、自分だとわかってしまったとしても居直る。「それが何？ あなたと出会う前のことよ」と。

多くの男性には、「女性にとっての最初の男でありたい」という気持ちがあるもの。「あなたという本当の相手と出会ったから、結婚したの。今はあなた以外考えられない」と言えば、過去にいろいろあったとしても、夫が「最初に出会った、本当の男」だということになります。ウソも方便。相手の心理をちゃんと理解し、言ってほしい言葉を選ぶことが幸せぐせです。

さて、それを踏まえてもう一度今回のテーマに立ち戻りましょう。Ａは幸せぐせではありますが、秘密を「墓場まで持っていく」とは、いささか気負いすぎです。メロドラマの主人公のようなストーリーに、酔いしれてはいませんか。

もちろん不倫は悪いことです。けれど過去の行いを申し訳ないと思う気持ちがあって、今は妻として誠実に向き合っているのであれば、もうじゅうぶん。これからの夫婦の幸せを、地道に紡いでいきましょう。