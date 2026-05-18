推しカプの尊さも、業の深さも、五七五で詠む時代です。

「甘やかし」「両片思い」といった胸キュンな関係性から、「逃避行」「激重感情」まで。さまざまな“性癖ワード”を組み合わせ、推しカプにぴったりのシチュエーションを俳句として詠み上げる異色ボードゲーム「推しカプ俳句 光／闇」が登場しました。

制作したのは、ボードゲーム制作を行う同人サークル「Single Vision」。5月18日、マーケットプレイス「BOOTH」にて発売されています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「推しカプ俳句」は、異色ボドゲとして話題を集めた「性癖俳句」シリーズの新作です。

カードに書かれたワードを組み合わせ、五七五の俳句を作って遊ぶ“全年齢向け”ボードゲーム。プレイヤー同士で作品を評価し合い、もっとも“刺さる”一句を詠んだ人が勝者となります。

「推しカプ俳句 光」には「甘やかし」「両片思い」「初デート」といった明るい性癖、「推しカプ俳句 闇」には「逃避行」「闇オークション」「激重感情」といった仄暗い性癖に関するワードが収録されています。

これらのワードを組み合わせることで「伝う汗／壊れたエアコン／2人きり」「死体埋め／共犯関係／午前二時」など、推しカプにピッタリのシチュエーションを詠むことが可能です。

両作は単体でも遊べるほか、それぞれ組み合わせて使うことも。光と闇が渾然一体となった、あなただけのシチュエーションを詠めます。

普通に遊ぶ以外にも、同人誌や漫画など創作のネタ出しとして使うことも可能。偶然詠んだシチュエーションを元に、傑作が生まれるかもしれません。

「推しカプ俳句」は、過去作「性癖俳句」（※18禁）とゲームシステム、およびカードの規格が同一。デザインが異なる裏面をスリーブなどで隠せば、組み合わせて遊ぶこともできます。詠み方次第で、推しカプがあんな目やこんな目に……。

さらに本作はオンラインで遊べるバージョンも同時発売。TRPGオンラインセッションツール「ココフォリア」で遊ぶためのルームデータ（カードやプレイマットのプリセット）が用意されています。

価格はパッケージ版がともに1800円、オンラインデータ版が1400円。オンラインデータ版のみ、2種類をセットにした「推しカプ俳句 光＆闇」があり、こちらは2424円となっています。

また、サークル「Single Vision」は5月23日〜24日に幕張メッセで開催予定の「ゲームマーケット 2026春」のスペース「K22」に出展。そこでの頒布も予定されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051804.html