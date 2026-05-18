「バスローブももちゃんだと！」TWICE・モモ、バスローブ姿を披露！ 「危ないから気をつけてね」の声も
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは5月17日、自身のInstagramを更新。バスローブを着た姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】TWICE・モモのバスローブ姿
ファンからは「バスローブももちゃんだと！」「えぐすぎやろぉ」「とてもセクシー」や「オフショットももりん最高」「めっちゃリラックスしてますねー」「1人で出歩いてる？危ないから気をつけてね」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】TWICE・モモのバスローブ姿
「えぐすぎやろぉ」「とてもセクシー」モモさんは、ポルトガル・リスボンとスペイン・バルセロナで撮影した7枚のオフショットを投稿。イヤホンをしながら散歩したりカフェを訪れたりと、リラックスした時間を過ごしています。また、3枚目と7枚目ではホテルでのバスローブ姿も披露。とても色っぽいです。
大胆衣装姿に「下ってどうなってんの!?」の声2月24日の投稿では、ハイレグのボディスーツにパーカーセットアップを合わせた大胆な衣装姿を披露したモモさん。ファンからは「なんちゅう服や」「このインナーの下ってどうなってんの!?」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)