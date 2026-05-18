『マンダロリアン』の巨大フィギュア当たる！ 「Happyくじ」5．22発売
5月22日（金）公開のシリーズ7年ぶりの最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のキャラクターをグッズ化した「Happyくじ」が、映画公開日当日の5月22日（金）から、「ローソン」「ミニストップ」「デイリーヤマザキ」、ホビーショップ、「Happyくじ」オンラインなどで発売予定だ。
【写真】Tシャツやトートもかわいい！ 『マンダロリアン・アンド・グローグー』のHappyくじ賞品一覧
■Last賞は「レイザー・クレスト」
今回発売される「Happyくじ ／ STAR WARS 『マンダロリアン・アンド・グローグー』」は、全9等級＋Last賞から成るハズレなしのくじ。
イチオシは、A賞「マンダロリアン＆グローグー スタチューフィギュア」とLast賞「レイザー・クレスト フィギュア」。
A賞「マンダロリアン＆グローグー スタチューフィギュア」は、マンダロリアンとグローグーが戦いに駆け出す様子を立体化した躍動感溢れるフィギュアで、全長20cmのビッグサイズで存在感抜群の仕上がりだ。
一方Last賞「レイザー・クレスト フィギュア」は、本作で登場が予告されている主人公マンダロリアンの愛機「レイザー・クレスト」を全長約25cmのビッグサイズでフィギュア化したアイテム。細部までこだわり抜かれた、実物さながらの精巧なフィギュアを部屋に飾れば、テンションが上がること間違いなし。
また、ポスターをイメージしたレトロポップなバックプリントがかわいいB賞「Tシャツ」をはじめ普段使いしやすいアイテムのほか、1トーンのグローグーが可愛いC賞「グローグーフィギュアチャーム」、アクリルが2層に重なり立体感のあるG賞「アクリルキーホルダー」、A2サイズでマンダロリアンとグローグーの物語を象徴するビジュアルがランダムで当たるH賞「ポスター」など、ファン心をくすぐる映画の世界観が楽しめるグッズをラインナップ。
『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の熱狂を自宅でも楽しめるだろう。
【写真】Tシャツやトートもかわいい！ 『マンダロリアン・アンド・グローグー』のHappyくじ賞品一覧
■Last賞は「レイザー・クレスト」
今回発売される「Happyくじ ／ STAR WARS 『マンダロリアン・アンド・グローグー』」は、全9等級＋Last賞から成るハズレなしのくじ。
A賞「マンダロリアン＆グローグー スタチューフィギュア」は、マンダロリアンとグローグーが戦いに駆け出す様子を立体化した躍動感溢れるフィギュアで、全長20cmのビッグサイズで存在感抜群の仕上がりだ。
一方Last賞「レイザー・クレスト フィギュア」は、本作で登場が予告されている主人公マンダロリアンの愛機「レイザー・クレスト」を全長約25cmのビッグサイズでフィギュア化したアイテム。細部までこだわり抜かれた、実物さながらの精巧なフィギュアを部屋に飾れば、テンションが上がること間違いなし。
また、ポスターをイメージしたレトロポップなバックプリントがかわいいB賞「Tシャツ」をはじめ普段使いしやすいアイテムのほか、1トーンのグローグーが可愛いC賞「グローグーフィギュアチャーム」、アクリルが2層に重なり立体感のあるG賞「アクリルキーホルダー」、A2サイズでマンダロリアンとグローグーの物語を象徴するビジュアルがランダムで当たるH賞「ポスター」など、ファン心をくすぐる映画の世界観が楽しめるグッズをラインナップ。
『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の熱狂を自宅でも楽しめるだろう。