SOTA HANAMURA（Da-iCE花村想太）プレデビューアルバムのジャケット＆全曲試聴ティザー公開
Da-iCEの花村想太によるソロプロジェクト・SOTA HANAMURAが、6月3日に発売するプレデビューアルバム『ASCEEENSION』の全形態ジャケット写真を公開。さらに、全曲試聴ティザー映像も公開された。
【動画】SOTA HANAMURA『ASCEEENSION』全曲試聴ティザー映像
『ASCEEENSION』には、2月6日に先行配信された「Me.exe」をはじめ、SOTA HANAMURA自らが手がけた楽曲のほか、大野雄大（Da-iCE）による提供曲「To you」、eillが作詞、作曲、編曲を手がけた「We Got This」、SIRUPが作詞、作曲を手がけた「イエナイ」などを収録。ボーナストラックを含む全13曲が収められる。
公開されたティザー映像には、楽曲提供を行ったアーティストやクリエイターによるコメントも掲載された。
Da-iCEの大野雄大は、自身が提供した「To you」について、「想太の温かい部分が楽曲で見えたらいいなと思って作らせてもらいました」とコメント。「長年の付き合いのある相方に歌ってもらうのは特別な気持ちでした」と制作を振り返った。
また、eillは「想太さんの歌声は、だれかを励ます力を持っていて、この声と一緒なら、どこまでも頑張れる気がする」とコメント。「“私達ならできる”という意味を持っている心強い、お守りのような曲です」と楽曲への思いを語っている。
さらに、SIRUPは「出来るだけ想太くんの作りたいものや実体験とかリアルな感情を曲に入れたくてヒアリングさせてもらいながらA.G.Oと作らせてもらいました！」とコメント。「想太くんのファンの皆さんにとってフレッシュな楽曲になっていたら嬉しいです」とメッセージを寄せた。
倖田來未は、ボーナストラックとして収録される「real Emotion」について、「私にとってもとても大切な曲」と紹介。「想太くんの声でたくさんの方にこの『real Emotion』を届けていって欲しいです！！」とエールを送っている。
SOTA HANAMURAは、6月から初のライブツアー『SOTA HANAMURA Live Tour 2026』を開催。ツアーファイナルとして8月17日には、ソロとして初挑戦となる東京・日本武道館単独公演『SOTA HANAMURA Tour 2026 -Special Edition-』を行う。
【動画】SOTA HANAMURA『ASCEEENSION』全曲試聴ティザー映像
『ASCEEENSION』には、2月6日に先行配信された「Me.exe」をはじめ、SOTA HANAMURA自らが手がけた楽曲のほか、大野雄大（Da-iCE）による提供曲「To you」、eillが作詞、作曲、編曲を手がけた「We Got This」、SIRUPが作詞、作曲を手がけた「イエナイ」などを収録。ボーナストラックを含む全13曲が収められる。
Da-iCEの大野雄大は、自身が提供した「To you」について、「想太の温かい部分が楽曲で見えたらいいなと思って作らせてもらいました」とコメント。「長年の付き合いのある相方に歌ってもらうのは特別な気持ちでした」と制作を振り返った。
また、eillは「想太さんの歌声は、だれかを励ます力を持っていて、この声と一緒なら、どこまでも頑張れる気がする」とコメント。「“私達ならできる”という意味を持っている心強い、お守りのような曲です」と楽曲への思いを語っている。
さらに、SIRUPは「出来るだけ想太くんの作りたいものや実体験とかリアルな感情を曲に入れたくてヒアリングさせてもらいながらA.G.Oと作らせてもらいました！」とコメント。「想太くんのファンの皆さんにとってフレッシュな楽曲になっていたら嬉しいです」とメッセージを寄せた。
倖田來未は、ボーナストラックとして収録される「real Emotion」について、「私にとってもとても大切な曲」と紹介。「想太くんの声でたくさんの方にこの『real Emotion』を届けていって欲しいです！！」とエールを送っている。
SOTA HANAMURAは、6月から初のライブツアー『SOTA HANAMURA Live Tour 2026』を開催。ツアーファイナルとして8月17日には、ソロとして初挑戦となる東京・日本武道館単独公演『SOTA HANAMURA Tour 2026 -Special Edition-』を行う。