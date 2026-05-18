元メガバンク行員が“転身”で成功 香取慎吾は20代で買った“高額商品”明かす
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMAの番組『ななにー地下ABEMA』が、17日に放送された。新企画「転職して人生激変！？年収HIGH＆LOW」では、転職によって人生が大きく変化した5人のゲストが登場し、前職と転職後のリアルな年収を公開。ななにーメンバーが年収の増減を予想しながらトークを展開した。
【写真】鮨職人へ転身！番組には「はんにゃ.」 川島章良も登場
番組前半には、メガバンクの銀行員から結婚相談所経営へ転身した勝倉千尋さんが出演。新卒で銀行に入社した理由について、「林間学校の宿がオンボロだったのが不快で、快適を買うにはお金が必要だと思った」と振り返った。
銀行員時代は20代で数十億円規模の融資を担当するなど、厳しい労働環境に身を置いていたという。「生きる理由を作るために高級時計を60回払いで買った」と当時を回想し、年収は700万円だったと明かした。
転機となったのは、銀行勤務時代に目の当たりにした“結婚”の現実だった。「お金があっても結婚できるわけじゃない」という事例を数多く見たことで、恋愛相談のニーズに着目。最初は1時間6600円でLINEの返信方法や会話術を教える恋愛コンサルからスタートし、その後、4年前に結婚相談所を設立した。
現在は取締役として社員120人を抱え、累計3300人以上の成婚実績を持つまでに成長。転職後の年収も大きく上昇したことが明かされ、スタジオからは驚きの声が上がった。
トークでは、キャイ〜ン・天野ひろゆきが「20代で大変な思いをして買ったものは？」と出演者たちに質問。すると香取が「天野っちに勧められて、土地ですかね」とさらりと告白した。
予想外の回答にスタジオは騒然。「20代で土地転がしてたの！？」とツッコミが飛び交い、香取のスケールの大きな買い物エピソードが笑いを誘っていた。放送終了後からは無料見逃し配信もスタートしている。
【写真】鮨職人へ転身！番組には「はんにゃ.」 川島章良も登場
番組前半には、メガバンクの銀行員から結婚相談所経営へ転身した勝倉千尋さんが出演。新卒で銀行に入社した理由について、「林間学校の宿がオンボロだったのが不快で、快適を買うにはお金が必要だと思った」と振り返った。
転機となったのは、銀行勤務時代に目の当たりにした“結婚”の現実だった。「お金があっても結婚できるわけじゃない」という事例を数多く見たことで、恋愛相談のニーズに着目。最初は1時間6600円でLINEの返信方法や会話術を教える恋愛コンサルからスタートし、その後、4年前に結婚相談所を設立した。
現在は取締役として社員120人を抱え、累計3300人以上の成婚実績を持つまでに成長。転職後の年収も大きく上昇したことが明かされ、スタジオからは驚きの声が上がった。
トークでは、キャイ〜ン・天野ひろゆきが「20代で大変な思いをして買ったものは？」と出演者たちに質問。すると香取が「天野っちに勧められて、土地ですかね」とさらりと告白した。
予想外の回答にスタジオは騒然。「20代で土地転がしてたの！？」とツッコミが飛び交い、香取のスケールの大きな買い物エピソードが笑いを誘っていた。放送終了後からは無料見逃し配信もスタートしている。