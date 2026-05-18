◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）

フェブラリーＳで１１着に敗れたロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）が巻き返す。前走は初のＧ１で、初のマイル戦、初の東京コースと厳しい条件が重なった。そんななかでも果敢に２番手を先行し、初の大舞台でも直線半ばまでは見せ場十分の内容だった。

今回は舞台設定も好転する。地方、中央の舞台を問わずに好勝負を繰り広げるクロンヌだが、レースセンスの高さは、コーナー４つのコース形態の方がより光ると感じている。１９００メートルで輸送距離の短い京都での重賞となれば、一層その能力が発揮されるだろう。

今回は３か月ぶりとなるが、栗東・ＣＷコースで行った１週前追い切りはリフレッシュ効果を感じる動きだった。横山和生騎手を背に、長めから追われ、ストームゲイル（３歳１勝クラス）の外を４馬身先行。首差遅れたが、７ハロン９９秒５―１１秒２と上々の時計をマークした。しっかり負荷をかけられたことで上昇し、競馬に向けてのスイッチも入ってくるだろう。当週追いもしっかりとチェックしたい。

（松ケ下 純平）