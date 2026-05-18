材料費1人分100円⁉お得素材を重ねて3分蒸すだけ『ちくわともやしのナムル風』
ちくわともやしの、お得素材で作れるナムル風おかず。材料を重ねて蒸すだけなので、忙しい日でも手軽に作れます。仕上げに加える白すりごまで香りよく、シンプルながら満足感のある味わいです。
ちくわともやしのナムル風
材料（2人分）
ちくわ……4本（約130g）
もやし……1袋（約200g）
ねぎ……1/2本（約50g）
〈A〉
にんにくのすりおろし……1/2かけ分
酒……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
ごま油……大さじ1
白すりごま……大さじ2
作り方
（1）材料を切る
もやしはざるに入れ、さっと水で洗う。ねぎは縦半分に切ってから、斜め薄切りにする。ちくわは縦半分に切り、斜めに幅5mmに切る。Aは混ぜる。
（2）フライパンで蒸し焼きにする
フライパンにねぎ、もやし、ちくわを順に重ね入れ、Aを回しかける。水大さじ2をふり、ふたをして強めの中火で熱する。蒸気が出てきたら弱めの中火にし、3分ほど蒸し焼きにして火を止める。白すりごまを加えて全体を混ぜる。
おいしく作るコツ
仕上げに混ぜるごまが、もやしから出た水分や調味料の汁けを吸って、仕上がりが水っぽくなりません。
ちくわのうまみと、ごまの香ばしさがよく合うナムル風おかず。手軽に作れて食べごたえもあるので、忙しい日のあと一品にも活躍します。お得素材で気軽に作れるので、ぜひ取り入れてみてください。
教えてくれたのは…
堤 人美ツツミ ヒトミ
料理家
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出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。