材料費1人分100円⁉お得素材を重ねて3分蒸すだけ『ちくわともやしのナムル風』

ちくわともやしの、お得素材で作れるナムル風おかず。材料を重ねて蒸すだけなので、忙しい日でも手軽に作れます。仕上げに加える白すりごまで香りよく、シンプルながら満足感のある味わいです。

ちくわともやしのナムル風

材料（2人分）

ちくわ……4本（約130g）

もやし……1袋（約200g）

ねぎ……1/2本（約50g）

〈A〉

にんにくのすりおろし……1/2かけ分

酒……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

ごま油……大さじ1

白すりごま……大さじ2

作り方

（1）材料を切る

もやしはざるに入れ、さっと水で洗う。ねぎは縦半分に切ってから、斜め薄切りにする。ちくわは縦半分に切り、斜めに幅5mmに切る。Aは混ぜる。

（2）フライパンで蒸し焼きにする

フライパンにねぎ、もやし、ちくわを順に重ね入れ、Aを回しかける。水大さじ2をふり、ふたをして強めの中火で熱する。蒸気が出てきたら弱めの中火にし、3分ほど蒸し焼きにして火を止める。白すりごまを加えて全体を混ぜる。

おいしく作るコツ

仕上げに混ぜるごまが、もやしから出た水分や調味料の汁けを吸って、仕上がりが水っぽくなりません。

ちくわのうまみと、ごまの香ばしさがよく合うナムル風おかず。手軽に作れて食べごたえもあるので、忙しい日のあと一品にも活躍します。お得素材で気軽に作れるので、ぜひ取り入れてみてください。

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）