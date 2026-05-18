Mrs. GREEN APPLE＆M!LK「好きすぎて滅！」コラボ歌唱 “8年来の仲”大森元貴＆佐野勇斗の初解禁エピソードも【テレビ×ミセス】
【モデルプレス＝2026/05/18】TBSでは5月18日よる8時55分から、Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』を放送。今回は、5人組アイドル・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智／※「崎」は正式には「たつさき」、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）がゲストとして登場する。
【写真】ミセス、M!LK衣装に身を包み“好きすぎて滅”ポーズ
ヒット中の「好きすぎて滅！」をM!LK×Mrs. GREEN APPLEでスペシャルコラボレーション。歌とダンスはもちろん、このコラボのためにM!LK衣装チームが特別に用意した衣装も見どころとなっている。この衣装にはミセスメンバーも「めっちゃM!LK！」と興奮。 『テレビ×ミセス』でしか見られない、一夜限りのコラボステージとなっている。
新企画「大人しりとり」は、小学生が知らない言葉だけで繋ぐ新ルールのしりとり対決。小学生の子ども審査員4人が回答を聞いて判定、1人でも知っている言葉だとアウトとなる。さらに、回答者は1アウトごとにどんどん“子どもの姿”にさせられてしまう恥ずかしい罰ゲームも。小学生の知識量に慌てたミセス・大森の恐怖回答や、M!LK・佐野の珍回答も飛び出す。アウト連発でどんどん子ども化していくミセスとM!LK。完全に子どもの姿になってしまうのはどちらのチームなのか。
通常の385倍、重さ23キロの「巨大急須」を使ってより多くのお茶を注いだチームが勝利となるゲーム「グリーンアップルティーチャレンジ」が再び。あばれる君を助っ人に迎えたM!LKチームと、今回で度目の挑戦となるミセスチームが、60秒間でどれだけお茶を注げるかを競う熱闘を展開。経験値で勝るミセスが、ついに世界記録を樹立するのか。そして、過去の放送でも活躍した“新世代バラエティスター”M!LK・塩崎の身にまさかの事件が。いったい何が起きたのか。
大森が「元祖せっかち屋台」のおやっさんに扮し、ゲストと本気トークをせっかち＆最短距離で繰り広げる新コーナーがスタート。初回ゲストにはM!LK・佐野が登場。実は8年来の仲であるという2人の初解禁エピソードや、ブレイクまで10年、M!LKを第一に思い続けてきた佐野が大森に明かした悩みなど、ここでしか聞けない真剣トークを聞くことができる。（modelpress編集部）
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【写真】ミセス、M!LK衣装に身を包み“好きすぎて滅”ポーズ
◆ミセス＆M!LK「好きすぎて滅！」で豪華コラボ
ヒット中の「好きすぎて滅！」をM!LK×Mrs. GREEN APPLEでスペシャルコラボレーション。歌とダンスはもちろん、このコラボのためにM!LK衣装チームが特別に用意した衣装も見どころとなっている。この衣装にはミセスメンバーも「めっちゃM!LK！」と興奮。 『テレビ×ミセス』でしか見られない、一夜限りのコラボステージとなっている。
◆ミセス＆M!LK、新企画「大人しりとり」で珍回答続出
新企画「大人しりとり」は、小学生が知らない言葉だけで繋ぐ新ルールのしりとり対決。小学生の子ども審査員4人が回答を聞いて判定、1人でも知っている言葉だとアウトとなる。さらに、回答者は1アウトごとにどんどん“子どもの姿”にさせられてしまう恥ずかしい罰ゲームも。小学生の知識量に慌てたミセス・大森の恐怖回答や、M!LK・佐野の珍回答も飛び出す。アウト連発でどんどん子ども化していくミセスとM!LK。完全に子どもの姿になってしまうのはどちらのチームなのか。
◆ミセス＆M!LK「巨大急須」で白熱対決
通常の385倍、重さ23キロの「巨大急須」を使ってより多くのお茶を注いだチームが勝利となるゲーム「グリーンアップルティーチャレンジ」が再び。あばれる君を助っ人に迎えたM!LKチームと、今回で度目の挑戦となるミセスチームが、60秒間でどれだけお茶を注げるかを競う熱闘を展開。経験値で勝るミセスが、ついに世界記録を樹立するのか。そして、過去の放送でも活躍した“新世代バラエティスター”M!LK・塩崎の身にまさかの事件が。いったい何が起きたのか。
◆大森元貴＆佐野勇斗、初解禁エピソード
大森が「元祖せっかち屋台」のおやっさんに扮し、ゲストと本気トークをせっかち＆最短距離で繰り広げる新コーナーがスタート。初回ゲストにはM!LK・佐野が登場。実は8年来の仲であるという2人の初解禁エピソードや、ブレイクまで10年、M!LKを第一に思い続けてきた佐野が大森に明かした悩みなど、ここでしか聞けない真剣トークを聞くことができる。（modelpress編集部）
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