70歳・坂東彌十郎「本当に孫たちが居てくれて良かった〜」 “おじいちゃんの顔”のぞく日常ショットに反響「お孫さん、大きくなられたのですねぇ」「優しい影絵いいですね」
初代坂東好太郎の三男で歌舞伎俳優・坂東彌十郎（70）が18日、自身のインスタグラムを更新。“おじいちゃんの顔”をのぞかせたプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「お孫さん、大きくなられたのですねぇ」坂東彌十郎が披露した“影絵ショット”
彌十郎は「本当に孫たちが居てくれて良かった〜 まだまだ頑張れます」とつづり、1枚の写真をアップ。孫と思われる影をとらえたもので、背の順に並びポーズを決める様子がほほ笑ましい1枚となっている。
コメント欄には「お孫さん、大きくなられたのですねぇ」「優しい影絵いいですね」「影がかわいらしくて、ほのぼのします」「なんだか、ほっこりとうるうるしてしまいます」「お孫さんに囲まれて素敵な時間を過ごされたのですね」「優しい影絵ショット」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「お孫さん、大きくなられたのですねぇ」坂東彌十郎が披露した“影絵ショット”
彌十郎は「本当に孫たちが居てくれて良かった〜 まだまだ頑張れます」とつづり、1枚の写真をアップ。孫と思われる影をとらえたもので、背の順に並びポーズを決める様子がほほ笑ましい1枚となっている。
コメント欄には「お孫さん、大きくなられたのですねぇ」「優しい影絵いいですね」「影がかわいらしくて、ほのぼのします」「なんだか、ほっこりとうるうるしてしまいます」「お孫さんに囲まれて素敵な時間を過ごされたのですね」「優しい影絵ショット」などと、さまざまな反響が寄せられている。