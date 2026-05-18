【週刊ビッグコミックスピリッツ 25号】 5月18日 発売 価格：570円

【拡大画像へ】
　小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 25号」を本日5月18日に発売した。価格は510円。

　今号の表紙と巻頭グラビアにはアイドルグループ「いぎなり東北産」が登場。巻頭カラーには、ゆうきまさみ氏による完全新作読切「機動警察パトレイバー2026」が掲載。巻中カラーには「富士山大噴火」、「土竜の唄」、「お別れホスピタル」が登場する。