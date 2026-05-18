表紙＆巻頭グラビアに「いぎなり東北産」が登場！「週刊ビッグコミックスピリッツ 25号」本日発売。「パトレイバー」完全新作読切掲載！
【週刊ビッグコミックスピリッツ 25号】 5月18日 発売 価格：570円
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小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 25号」を本日5月18日に発売した。価格は510円。
今号の表紙と巻頭グラビアにはアイドルグループ「いぎなり東北産」が登場。巻頭カラーには、ゆうきまさみ氏による完全新作読切「機動警察パトレイバー2026」が掲載。巻中カラーには「富士山大噴火」、「土竜の唄」、「お別れホスピタル」が登場する。
【『機動警察パトレイバー』新作掲載！！！！】- 【公式】スピリッツ編集部 (@spiritsofficial) May 17, 2026
『週刊スピリッツ』25号本日発売！
○巻頭グラビア #いぎなり東北産
○巻頭カラー
32年ぶり新作読切
『機動警察パトレイバー2026』ゆうきまさみ
○巻中カラー
・大噴火当日！！！
『富士山大噴火』速戸ゆう
・フランス編、大反響！… pic.twitter.com/aS03BQZXfL